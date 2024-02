Vila-real elabora un pla d'emergència per sequera per a garantir el subministrament d'aigua potable

L'Ajuntament de Vila-real ha completat l'elaboració d'un Pla d'emergència per sequera (PES), que estableix les mesures a adoptar per a garantir el proveïment hídric en cas d'una reducció dels recursos.

El pla, fruit del treball dels tècnics de Serveis Públics i els diferents departaments implicats, està ja preparat per a poder ser aprovat en el pròxim Ple municipal, després de passar prèviament per comissió informativa. El regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, ha explicat que el document incorpora les aportacions que el mes de novembre passat va realitzar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, així com la Generalitat Valenciana, i suposa un instrument “fonamental de prevenció per a facilitar la gestió del sistema de proveïment urbà d'aigua potable de Vila-real davant possibles situacions de sequera”.

En aquest sentit, el regidor remarca que “a Vila-real no tenim en l'actualitat cap problema d'escassetat de recursos per a garantir un proveïment de qualitat, però la realitat és que hem d'estar preparats davant eventualitats futures”. Madrigal explica que “a la nostra ciutat el proveïment està garantit gràcies als pous públics -Pou d'Amorós, Reg Nou, Court de Carinyena i Bassa del Poble- a més de disposar de recursos a través del Consorci d'Aigües de la Plana”. “Fruit de l'esforç i treball dels nostres avantpassats que, com diu el nostre himne, foradant les dures penyes van convertir el secà en regadiu, comptem amb més de 50 pous, entre públics i privats, que garanteixen el reg dels nostres camps, així com la Comunitat de Regants que és exemple d'una gestió eficient de l'aigua del nostre riu Millars”. A més, el regidor destaca també altres mesures adoptades per l'Ajuntament com la inversió de més d'1,3 milions d'euros en la construcció de dues plantes de carbó actiu granulat a la Bassa del Poble i el Pou d'Amorós amb la finalitat d'avançar-se a les noves exigències en la qualitat de l'aigua de consum i garantir així una qualitat màxima.

Malgrat tot “no podem ser aliens a la realitat del canvi climàtic, que alguns encara s'obstinen a negar, i a l'escassetat de pluges, que ja està obligant a prendre mesures dràstiques en alguns punts del nostre país”. “Hem d'estar preparats i d'ací la importància de comptar amb aquest Pla d'emergència per sequera, de la mateixa manera que tenim ja en vigor altres plans de prevenció com el d'inundacions o el d'incendis”, subratlla el responsable qui afig que el PES s'activarà en cas que es necessitara aplicar decisions encaminades a l'estalvi de l'aigua, a la sensibilització ciutadana i a l'adopció de mesures per a una gestió eficient dels recursos hídrics.

El pla estableix un protocol d'actuació dels serveis municipals davant situacions de desproveïment o sequera i suposa una eina àgil a l'hora d'adoptar mesures que garantisquen la disponibilitat d'aigua per a assegurar la salut i la vida de la població i minimitzar els efectes negatius sobre el proveïment urbà.

Segons les últimes dades que consten en aquest document, la població a Vila-real l'any 2022 va ser de 51.130 habitants amb un subministrament de 3.312.980 m³ i una dotació de 177,5 l/ habitant dia. La demanda de la xarxa de proveïment representa un 59,41% per a ús domèstic, un 15,86% per a ús municipal i un 24,74% per a la indústria. El rendiment hidràulic aconseguit en la xarxa de distribució de Vila-real és del 86,64%, la qual cosa evidencia una xarxa en bon estat, segons es recull en el pla. A més, en cas de necessitat, existeix un volum assignat al municipi procedent de la presa externa del Consorci de la Plana Baixa que no s'utilitza en el funcionament habitual per a ús proveïment i que estaria disponible en èpoques d'emergència.

“En l'actualitat, Vila-real té assegurat un subministrament hídric de qualitat, però hem de ser conscients que l'aigua és un recurs escàs i per això és important també llançar un missatge a la ciutadania per a fer un consum responsable”, conclou.