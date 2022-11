Vila-real transformarà cabines telefòniques en punts d'intercanvi de llibres

Transformar les cabines telefòniques de la ciutat en espais d'intercanvi de llibres, aquesta serà la proposta de disseny que s'ha plantejat en la cinquena edició del taller de creativitat de Vila-real dins del marc del conveni de col·laboració amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) de València i Castelló. Aquesta iniciativa es presenta amb la finalitat de fomentar el talent dels estudiants a través de propostes innovadores de mobiliari urbà. Aquesta setmana s'ha celebrat el workshop en el qual els alumnes i alumnes han pogut conéixer la temàtica d'enguany que es traslladarà als centres educatius de la ciutat, amb la finalitat de convertir els patis dels col·legis en espais coeducatius.

“Arribar a aquesta cinquena edició demostra que aquest projecte està viu i que aconsegueix el seu objectiu. Gràcies a l'esforç de totes les persones implicades en aquest conveni entre l'Ajuntament i l'EASD, i especialment Marina García-Broch i María Melgarejo, professores de l'EASD impulsores d'aquesta iniciativa, hem consolidat una idea que ara farà un pas més i eixirà fora de les nostres fronteres”, ha explicat el regidor de Ciència, Innovació i Universitats, Eduardo Pérez Arribas. L'edil ha anunciat que, a iniciativa de l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, aquest projecte s'internacionalitza i en la seua cinquena edició compta amb la participació d'estudiants procedents de la ciutat germanada de Michalovce, a Eslovàquia. D'aquesta manera, participen 75 alumnes de l'EASD de València, 25 de l'EASD de Castelló i 4 estudiants procedents de Michalovce.

Durant la jornada, també ha intervingut el director del col·legi Botànic Calduch, Josep Gómez Galindo, un dels impulsors dels patis coeducatius, ja que l'objectiu és que aquestes cabines es convertisquen en punts de bookcrossing, intercanvi de llibres, als patis dels centres educatius de la ciutat. L'objectiu és que els estudiants puguen compartir aquest tipus d'oci en zones que tradicionalment en moltes escoles quedaven sense usar. Després de la presentació del projecte, els participants, acompanyats pel regidor de Turisme, Diego A. Vila, han visitat les 12 cabines telefòniques situades en diferents punts de Vila-real sobre les quals hauran de treballar durant aquesta vesprada en la BUC, on es traslladaran per a per a continuar amb el desenvolupament de les seues propostes.

El 28 de novembre el projecte es traslladarà a l'Àgora de la Plaça Major de l'Ajuntament de València, on els estudiants presentaran les seues propostes i posteriorment s'inaugurarà Comboi, el disseny de punt d'informació per a espais públics, obra guanyadora en l'edició anterior i que romandrà exposada allí durant uns dies. “València és la Capital Mundial del Disseny 2022, i amb aquest acte Vila-real se situa en l'epicentre del disseny a nivell internacional, per tant, no hi ha millor lloc que aquest, envoltats d'art, per a fomentar el talent, la creativitat i fins i tot obrir noves oportunitats laborals per als joves”, assegura el regidor.