Vinaròs inicia els treballs de dragatge al port per a mantindre els calats a la dàrsena i els accessos

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha iniciat les obres de dragatge en el port de Vinaròs per al manteniment dels calats en la dàrsena i els accessos al port. Aquestes actuacions inclouen la regeneració d'arena a la platja del Fortí, situada en la zona nord del port.

El director general de Costas, Ports i Aeroports, Vicente Martínez, ha explicat que “aquests treballs permetran mantindre els calats de la dàrsena que s'havien vist reduïts per l'efecte del pas del temps i els temporals ocorreguts en la Comunitat Valenciana”. Martínez, que ha visitat el port de Vinaròs, ha pogut comprovar el desenvolupament adequat d'aquesta actuació que s'emmarca en el contracte d'obres de conservació de calats dels 16 ports de gestió de la Generalitat.

El director general ha assegurat que aquests treballs també se centraran en recuperar les condicions de disseny quant a seguretat, accés al port i maniobrabilitat.

Recuperar les platges valencianes

Durant la seua visita al port, Martínez ha assenyalat que un dels objectius d'aquesta legislatura “és ser més eficients i aprofitar el material que s'extraga d'aquests treballs de draga per a regenerar les platges valencianes, que sabem que estan patint per eixos efectes de la regressió i agreujats pel canvi climàtic”.

En aquesta línia, el director general ha indicat que, per a aquests treballs, el volum d'extracció estimat és de 50.000 metres cúbics. “Volem que s'aprofite al màxim aquest material per a les platges. En aquest cas, els treballs se centraran en Vinaròs, a la platja del Fortí i ho farem en coordinació amb l'Ajuntament”, ha afegit.

Per a Martínez, “aquests treballs de draga també serviran per a visibilitzar que el tractament de residus ha de servir-nos per a aprofitar al màxim els nostres recursos i que hem de caminar cap a una economia circular. Tota eixa arena serà un recurs molt valorat per a la regeneració de les platges de la Comunitat Valenciana”.

D'altra banda, ha avançat que la Conselleria de Medi Ambient també duu a terme el dragatge de la dàrsena interior, en la zona pesquera amb l'objectiu de recuperar els calats de disseny, de 6 metres. Aquests treballs tenen un termini previst d'un mes i, a continuació, la draga emprada a Vinaròs es dirigirà al port de Benicarló, on es realitzarà la mateixa operació en les pròximes setmanes.