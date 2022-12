Xàbia incrementa la seua inversió per a habilitar el far del Cap de Sant Antoni com a Centre d'Interpretació de la Reserva Marina

L'Ajuntament de Xàbia ha actualitzat el projecte que servirà per a habilitar els dos edificis al Far del Cap de Sant Antoni com a Centre d'Interpretació de la Reserva Marina i del Parc Natural del Montgó, garantint així el seu accés públic.

Des del departament d'urbanisme i obres que dirigeix Pepa Gisbert posen en relleu que des de la data de presentació del projecte (juliol del 2021) a l'actualitat s'ha produït un increment molt significatiu dels preus de la construcció, donada la situació d'incertesa econòmica actual.

És per això que, per a evitar problemes a l'hora d'adjudicar l'obra i poder portar les obres a bon terme s'ha optat per sol·licitar a l'estudi d'arquitectura responsable del projecte, que l'actualitzarà a la realitat de preus actual.

El nou document reflecteix un increment de 337.000 euros, per la qual cosa l'obra passa a valorar-se en 1.424.133 euros, preu amb el qual eixirà a licitació una vegada s'aprove en ple.