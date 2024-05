Xàtiva demana ajuda a la Diputació per a completar la rehabilitació de l'Ermita del Puig del segle XIV

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, s'ha reunit amb l'alcalde de Xàtiva i diputat provincial, Roger Cerdà, i el president d’Amics de la Costera, Vicent Torregrosa, els qui han demanat ajuda a la corporació provincial per a completar la rehabilitació de l'Ermita del Puig. El moviment associatiu de la capital de la Costera va iniciar fa tres dècades la reivindicació de recuperar esta joia del gòtic, les obres de la qual es venen executant en els últims anys amb fons de la Diputació.

Vicent Torregrosa ha valorat molt positivament la trobada amb la vicepresidenta Enguix, ja que “ens ha plantejat les coses amb molta concreció, explicant-nos què és el que hem de fer per a sol·licitar l'ajuda, amb perspectives de poder culminar la rehabilitació. Ens anem molt agraïts”. Torregrosa ha explicat que el procés “es va iniciar en els anys huitanta amb la reivindicació de la propietat de l'ermita per part de l'ajuntament, i ha tingut aturades fins que varem constituïr una coordinadora per a impulsar el projecte i la Diputació va començar a concedir-nos subvencions anuals que han servit per a consolidar la construcció i millorar el camí d'accés”.

L'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, coincidix amb el president d’Amics de la Costera que la reunió ha sigut “molt positiva”. “Veníem amb la proposta de seguir amb eixe procés de rehabilitació de l'ermita, històricament finançada per la Diputació, una reivindicació secundada per diversos col·lectius de la ciutat. Estem convençuts que amb el suport de la Diputació, a través de la vicepresidència, culminarem eixa rehabilitació en la present legislatura. Els càlculs que tenim són d'uns 350.000 euros l'última fase i la redacció del projecte, que són uns 25.000 euros”, apunta l'alcalde.

Per part seua, Natàlia Enguix ha avançat que la Diputació “continuarà ajudant a Xàtiva a recuperar una ermita tan emblemàtica per a la ciutat i la comarca, que ha rebut ajudes d'esta institució des de 2017”. En este cas, “la culminació del projecte de rehabilitació té un pressupost estimat de 375.000 euros, i els hem traslladat com han de presentar la sol·licitud per a rebre fons de la línia de subvencions per a actuacions de patrimoni històric, que hem recuperat sis anys després”, assenyala Enguix.

L'Ermita del Puig, que conserva els escuts del Regne i de Xàtiva, és una joia arquitectònica del segle XIV, “referència importantíssima per al barri del Mercat i per a tota la ciutat”, segons el mateix Vicent Torregrosa, qui recorda que cada any “fem una romeria cívica per a reivindicar la finalització de les obres, que és el que ara estem a punt d'aconseguir”.

La del Puig és una obra gòtica tan important com l'Ermita de Santa Ana, amb la qual compartix una curiosa llegenda, que conta que les dos ermites estaven en una mateixa muntanya i que les disputes entre les ermitanes espantaven als habitants de la comarca, que imploraven a Déu que resolguera les seues diferències per a poder pujar a les ermites, fins que este es va fer ressò de les súpliques i va separar els penyals. Per damunt de llegendes, el president d’Amics de la Costera, Vicent Torregrosa, definix el projecte de l'Ermita del Puig com “una iniciativa col·lectiva molt interessant en l'àmbit de la recuperació del patrimoni històric”.