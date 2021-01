Xàtiva destinarà 400.000 euros a ajudes per als negocis perjudicats pel tancament perimetral de la ciutat per la pandèmia

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha explicat les ajudes econòmiques urgents aprovades en Junta de Govern i vinculades al Pla Reactivem Xàtiva, així com també les que corresponen a Xàtiva dins del Pla Resisteix posat en marxa des del govern autonòmic, i que arribaran fins als 1,23 milions d’euros en total.

D’una banda es troben les ajudes d’emergència per valor de 400.000 euros de fons propis municipals emmarcats en el Pla Reactivem Xàtiva, que s’han aprovat per unanimitat de tots els grups polítics, i que aniran destinades a aquells negocis que com a conseqüència del tancament perimetral exclusiu de Xàtiva del 7 a 20 de gener van haver de tancar els seus establiments durant 15 dies (hostaleria, centres esportius i centres d’oci).

En concret es destinaran 1.000 euros a cadascun dels negocis que hagen hagut de tancar com a conseqüència del decret del Consell 5 de gener referent a la perimetració de Xàtiva, a més del total del cost del lloguer del mes de gener de 2021 fins a un màxim de 1.000 euros, el que suposa un màxim d’ajuda de fins a 2.000 euros per negoci.

Una vegada aprovat, el següent pas serà la publicació al Butlletí Oficial de la Província a finals d’aquesta setmana o principis de la següent, moment en el qual, a partir del dia següent, hi haurà 20 dies per a poder realitzar la sol·licitud per part dels propietaris.

“Després de parlar amb els sectors afectats, hem reduït al màxim la documentació que cal presentar per part dels beneficiaris, al temps que ens hem compromès a agilitzar els tràmits per a que les ajudes arriben el més prompte possible”, ha manifestat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, tot i que ha recordat que caldrà estar al corrent de les obligacions tributàries per poder ser beneficiari d’aquesta ajuda.

D’altra banda, l’alcalde ha fet també referència al Pla “Resisteix”, que s’està portant a terme per part de la Generalitat Valenciana en col·laboració amb la Diputació de València i els ajuntaments, i que deixarà a Xàtiva ajudes per valor de 830.000 euros, dels quals l’Ajuntament aportarà 125.000 euros.

El Pla Resisteix suma un total de 160 milions, d’euros, dels quals la Generalitat aporta 100 milions mentre que la Diputació de València n’atorga 36 i la resta és aportat pels ajuntaments.

Aquestes ajudes van destinades a sectors com ara els allotjaments turístics, hostaleria i restauració, oci, activitats de creació i d’espectacles o activitats esportives o d’entrenament; i seran compatibles amb les subvencions municipals.

Les ajudes consistiran en un import 2.000 euros per autònom o microempresa, més 200 euros per cada treballador a càrrec. “Estem esperant a que es publique el decret detallat, però tot apunta a que haurem de ser els ajuntaments els qui aprovem les bases i fem tota la tramitació administrativa, mentre que Generalitat i Diputació aporten els recursos”, ha manifestat Cerdà, qui ha recordat que aquesta és “la inversió més important que s’ha fet en ajudes al territori espanyol en els últims anys”.

Suspensió taxa ocupació via pública

L’alcalde Roger Cerdà també ha anunciat en la roda de premsa que se suspendrà el pagament de la taxa d’ocupació de la via pública per al present any 2021 de taules i cadires per als negocis de restauració.

En aquest sentit cal recordar que el passat any 2020 ja es va exonerar als bars i restaurants del pagament d’aquesta taxa, i que ja s’havia aprovat una bonificació del 50% per a aquest exercici.

“Les administracions hem de tindre empatia amb els nostres veïns i veïnes i això és el que estem fent amb aquestes mesures, redoblant els esforços per tal de recolzar a aquells que ho estan passant malament. Superarem junts la pandèmia i ho farem sense que ningú quede enrere”, ha incidit Cerdà.