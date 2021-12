Xàtiva senyalitza 13 punts de concentració de gats dins el Pla de control de les colònies felines

Xàtiva ha presentat les accions vinculades al Pla de control de Colònies Felines, que inclouen la creació d’una pàgina web així com la col·locació de panells informatius i la col·laboració amb persones voluntàries de la ciutat.

La regidora de Medi Ambient, Reme Sinisterra, ha explicat que l’objectiu principal d’aquest Pla és posar en marxa les mesures necessàries per tal de preservar el benestar de la ciutadania i de la població felina del municipi, facilitant la convivència i la prevenció de problemes de salut pública que puguen sorgir.

En aquest sentit s’han ubicat un total de tretze panells informatius al llarg de la ciutat per tal de regular l’alimentació dels exemplars de cada colònia amb la col·laboració de persones voluntàries que seran les encarregades de mantenir nets els espais i d’informar a la població de l’existència de la colònia felina i de la necessitat de respectar el seu hàbitat. Els tòtems identificatius compten en la part de darrere amb un menjador per als animals i també amb un codi QR que enllaça amb la pàgina web de la campanya.

La zonificació s’ha escollit atenent als criteris tècnics més propicis per a la col·locació d’aquests punts d’alimentació que han d’estar en la mesura de les possibilitats allunyats de col·legis, centres de salut o parcs infantils, i es troben a la zona de la Bola, Jardins del Palasiet, Hort de Mora, zona del Calvari, Plaça Sant Jaume, Plaça Espanyoleto, Pujada al Castell, Glorieta, Jardí de la Pau, Barri del Carme, Jardí del Bes, zona Plaça de Bous i Pla de la Mesquita-EOI. A més a més també es compta amb voluntaris a la zona de Bixquert.

Altra de les novetats és la de la identificació de les persones voluntàries i col·laboradores amb aquest Pla. "Volem reconèixer el treball tan valuós que fan les persones voluntàries amb el control de les colònies, i per això s’han creat uns jupetins per tal d’identificar a aquestes persones col·laboradores, així com també amb un carnet personalitzat amb el nom, la fotografia i la colònia de la qual és responsable", ha indicat la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra. El control i la regulació de l’alimentació de les colònies felines sols podrà dur-se a terme per les persones autoritzades i acreditades prèviament per l’Ajuntament de Xàtiva.

Pàgina web

També s’ha creat una pàgina web (http://www.xatigats.com) amb la finalitat de donar difusió a les acciones que es duen a terme en el marc de la implementació d’aquest Pla local, així com també donar difusió a tota la informació d’interés per a la ciutadania, col·lectius i gestors i gestores del pla. El disseny del logo de la campanya i de la web ha estat creat per l’artista i vinyetista José Fonollosa.

A la pàgina web es pot trobar un mapa amb les zonificacions de la ciutat on s’han ubicat els panells informatius de colònies felines, i també s’ha afegit un formulari per tal de poder adherir-se al Pla com a persona voluntària. A més a més, també es pot sol·licitar ser casa d’acollida o l’adopció d’algun dels animals.

"Hi haurà 13 punts de menjar per als animals, i per això demanem la col·laboració de tota la gent que vullga ser voluntària per poder facilitar la tasca i el control d’aquestes colònies", ha indicat la regidora Reme Sinisterra qui ha afegit que també s’està treballant en un contracte per a dur a terme les esterilitzacions, per al qual s’ha convidat a totes les clíniques veterinàries de la ciutat. "També tenim damunt la taula el canvi d’ordenances municipals, que de moment està pendent de l’avantprojecte de llei de la Comunitat Valenciana, i posteriorment la creació d’un refugi".