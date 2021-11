La comissió del Pacte del Botànic celebra la superació de l’escull del pressupost: “Els vincles són cada vegada més forts”

Els representants del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem en la comissió de seguiment del Pacte del Botànic s’han reunit dijous per valorar el disseny del pressupost de l’executiu autonòmic per al 2022. Superats els esculls i les dificultats, que fins i tot han retardat el lliurament al parlament de l’avantprojecte de llei més important de cada any, els representants dels tres partits han mostrat la seua cara més amigable i han celebrat que val més tard que mai.

Estefania Blanes, d’Unides Podem, ha destacat que amb la creació de la comissió política que debat el disseny dels comptes els tres partits han pogut “saber quin és el global” dels pressupostos, cosa que suposa un “pas avant” que proporciona “estabilitat”. “Pot evitar possibles discrepàncies amb vista a la negociació parlamentària”, ha afegit. Blanes ha remarcat la importància del pròxim any 2022, l’“últim complet” d’aquest Govern i de la recuperació de la crisi sanitària.

De la seua banda, la dirigent de Compromís Àgueda Micó ha considerat positivament que tots els partits que conformen el Pacte del Botànic hagen pogut saber les xifres del pressupost amb la nova comissió política de disseny dels comptes. La representant de la formació valencianista també ha ressaltat que, a pesar que “puga haver-hi discrepàncies i discussions internes”, el Govern del Botànic és un exemple per a la resta dels executius autonòmics. “Un any més hem complit i no solament en els pressupostos, sinó en tots els objectius polítics que ens vam marcar”, ha afegit.

“La cultura política de què provenim també pot fer que siguen difícils d’entendre aquests governs de coalició”, ha advertit Micó. La representant de Compromís afirma que el Pacte del Botànic transita pel” bon camí” per a consolidar les polítiques socials.

“El procediment ha fet que la comunicació interna funcione millor, si no tinguérem el problema de l’infrafinançament, negociar els pressupostos seria més fàcil”, ha defensat la dirigent valencianista. Micó s’ha referit a l’“enginyeria política i macroeconòmica” a què els tres partits de l’esquerra valenciana es veuen obligats a recórrer per “ajustar els pressupostos”. “En un Govern de coalició, amb tres dies de diferència, aconseguim una vegada més presentar uns pressupostos en què creixem el 9%”, ha afegit Micó, que ha recordat que els governs monocolor també discuteixen pels comptes “i per altres qüestions”.

El portaveu socialista en les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha recalcat: “Totes les reunions del Pacte del Botànic són per a evitar problemes de futur o per a posar-nos d’acord en alguna cosa en què el Govern no era capaç de posar-se d’acord, i ara venim a gaudir del moment”.

El portaveu socialista ha profetitzat que enguany “no hi haurà esmenes” [per part dels partits del Botànic]. “Una comissió política ha analitzat el pressupost, els números macro i una gran conselleria que és la d’Hisenda l’ha concretat”, ha afegit Mata. “Els vincles entre els partits del Botànic són cada vegada més forts. Quan la gent parla que hi ha desavinences entre Mónica [Oltra] i Ximo [Puig], és que no els coneix”. Mata ha recalcat que ni el president ni la vicepresidenta “han participat personalment en el procés polític”.

Mata s’ha referit a la plantada d’Oltra a Soler en la primera reunió fallida de diàleg amb vista a la negociació dels pressupostos: “Crec que el que es volia era marcar territori per veure qui mana, però tots sabem qui mana, els valencians ho saben”. “Ells sempre han tingut bona relació”, ha assegurat Manolo Mata en referència a la relació entre Puig i Oltra.