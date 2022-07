Una Comissió de la Veritat dels crims franquistes: “Cal obrir espais per escoltar les víctimes”

“Hi ha una fractura social que no s’ha tancat amb la Transició i la democràcia”. El lletrat José Ramón Juániz, especialitzat en drets humans i fundador i president de la Fundació Advocats Sense Fronteres, acaba de publicar el llibre titulat Por qué es necesaria una Comisión de la Verdad en España. Una propuesta desde la Comunidad Valenciana (NPQ Editores, 2022). El jurista desglossa una proposta legislativa per a la creació d’una Comissió de la Veritat autonòmica prevista en la Llei de Memòria democràtica i per a la convivència a la Comunitat Valenciana, aprovada el 2017. “Cal obrir espais públics, no sols judicials, on es puga escoltar la veu de les víctimes, és una experiència curativa”, explica l’autor. “Per això també propose la creació a Espanya i a la Comunitat Valenciana una Comissió de la Veritat com a mecanisme extrajudicial per a superar el conflicte que continua estant en l’arrel de la crispació de la nostra societat”, afig Juániz.

El veterà lletrat situa el seu enfocament en el marc jurídic del dret internacional humanitari i de la justícia restaurativa i memòria per a la reparació dels drets de les víctimes de violacions dels drets humans, especialment en matèria de crims de guerra i contra la humanitat i “pràctiques genocides encara impunes” esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

José Ramón Juániz va ser jutge del Tribunal Internacional per a l’Aplicació de la Justícia Restaurativa a El Salvador i és assessor de la Coordinadora d’Associacions per a la Memòria Democràtica del País Valencià. Així doncs, proposa espais públics que faciliten el “diàleg restauratiu entre víctimes i victimaris com un exercici d’alteritat, com a pressupost de la veritat i propicien la vertadera trobada entre persones”.

L’autor, “com a expressió de la universalitat del dolor de totes les víctimes i de la justícia”, analitza paral·lelament al cas espanyol, l’abandó i l’oblit de les víctimes salvadorenques del conflicte armat que va assolar el país llatinoamericà, produint milers de violacions als drets humans, mitjançant crims contra la humanitat i de guerra principalment per part de les Forces Armades de l’Exèrcit Nacional Salvadorenc encara també impunes. “Si alguna cosa he aprés de la meua experiència és que les víctimes reclamen veritat, justícia i reparació, però el que necessiten és ser escoltades”, sosté Juániz.

“Les víctimes són poden esperar més”, assenyala el jurista. “En aquest país el que cal és acabar d’una vegada amb tanta fractura”, afig. José Ramón Juániz lamenta que a Espanya no hi haja una “cultura de donar la paraula al sofriment i veu a les víctimes”.

L’autor creu que a Espanya no hi ha “cap obstacle jurídic” perquè els crims de la dictadura franquista puguen ser jutjats: “El problema està en els tribunals, en què es planteja un obstruccionisme ideològic que té l’origen en el franquisme sociològic”, conclou.