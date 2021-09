Compromís acusa davant el fiscal el número dos de Mazón en la Diputació d’Alacant de falsificar certificats dels fons opacs del PP

Acabades les vacances de l’estiu, Compromís torna a la càrrega contra el líder del PP valencià, Carlos Mazón. Gerard Fullana, portaveu de la formació valencianista en la Diputació d’Alacant, ha presentat una ampliació de la seua denúncia inicial davant la Fiscalia Anticorrupció per les preteses despeses irregulars del grup popular en la institució provincial.

L’escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, considera que Eduardo Dolón, vicepresident primer de la Diputació i alcalde de Torrevella, “hauria estat signant una sèrie de certificats el contingut dels quals no s’ajusta a la realitat, amb la finalitat d’evitar la fiscalització de les transferències fetes des del grup de la Diputació d’Alacant al Partit Popular i, consegüentment, retornar les quantitats ingressades de què s’hauria disposat de manera irregular”.

A més, la denúncia recorda que la institució provincial, en què governa Mazón amb el suport de Ciutadans, “va contractar una auditoria sense competència per a fer-ho, mitjançant el mecanisme de contracte menor, cosa que va permetre que el govern triara discrecionalment l’empresa auditora”. Tot i ser una firma que ja havia treballat prèviament per a administracions municipals controlades pels populars, l’auditoria reclamava als populars la devolució de 45.000 euros en despeses irregulars en àpats, desplaçaments i telèfon (a pesar que la Intervenció rebaixava la xifra a 3.000 euros).

“Encara més greu”, abunda la denúncia de Compromís, es va contractar l’auditoria per fiscalitzar uns fons sobre els quals ja recau un procediment judicial “a l’efecte d’usurpar les funcions pròpies del Tribunal i pretendre deixar sense objecte el litigi”. Encara que Fullana considera que l’auditoria avala despeses presumptament irregulars, també assenyala que les conclusions confirmen que els fons “es van destinar a finançar il·legalment el partit”.

A Compromís li “crida especialment l’atenció” l’exercici del 2016, en què pretesament el grup popular de la Diputació d’Alacant va sufragar el 99,58% de cadascuna de les despeses indivisibles derivades d’activitats conjuntes. “En concret, d’unes despeses que ascendeixen a un total de 156.438,42 euros, el PP va pagar 649 euros, mentre que el grup de la Diputació va pagar 155.788,61 euros”, denuncia. “I no sols això”, postil·la, “sinó que pretenien aplicar a aquest exercici una transferència per import de 16.615,55 euros”.

“Intromissió il·legítima” en el Tribunal de Comptes

El lletrat de Compromís també ha enviat un escrit al Tribunal de Comptes en què denuncia que la jugada de Mazón i Dolón d’externalitzar l’auditoria suposa una “intromissió il·legítima en el procediment” obert en l’organisme que vetla pels comptes públics. L’escrit al Tribunal de Comptes, a què també ha tingut accés aquest diari, qüestiona que l’auditoria externa avale despeses de telefonia per 50.255 euros: “No hi ha cap raonament que justifique que els imports en concepte de telefonia hagen de ser tinguts com a justificats”, assenyala.

“O el que és el mateix”, afig Compromís, “no hi ha cap raonament en l’informe definitiu que explique per què una despesa, que no s’ha pogut identificar com a elegible, no forme part de les despeses no justificades”.