Compromís adverteix que els acords europeus de reconstrucció impliquen l’avaluació ambiental de l’ampliació del port de València

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha mostrat satisfacció perquè l’acord europeu estableix que els plans de recuperació dels estats membres han d’incloure mesures compatibles amb els objectius de transició ecològica, i han de comprometre’s a no finançar despeses que tinguen un impacte negatiu sobre el clima, i que s’allunyen dels compromisos adquirits en l’Acord de París.

Per tant, “l’acord europeu avala que infraestructures de gran envergadura com l’ampliació del port de València hagen de ser avaluades ambientalment de manera automàtica per poder garantir-ne la sostenibilitat”.

Baldoví ha mostrat preocupació davant les últimes declaracions fetes pel president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, sobre l’ampliació del port. “Ens inquieta saber que Martínez sembla pretendre voler adjudicar unes obres sense garanties jurídiques, sense haver contestat les al·legacions, sense haver entregat el projecte perquè s’avalue, igual que pretén adjudicar unes parcel·les en la ZAL que no són seues, perquè no compleixen els requisits del PAC i, per tant, no tenen llicència”.

“Des de Compromís volem deixar clar que aquestes no són les nostres formes de governança. Un representant públic, que cobra un salari públic, hauria de vetlar sempre pel compliment de les lleis i els interessos generals de la ciutadania. Des de Compromís vam presentar les al·legacions al projecte al desembre i encara no ens han contestat. També vam acordar en el Congrés la democratització dels ports i avançar cap a l’agenda 2030, al febrer, i estem a l’espera que s’aplique, encara que entenem que l’estat d’alarma ha complicat les agendes”.

“Igualment, la nostra representant en el consell d’administració de VPI (València Plataforma Intermodal i Logística) de juny va reiterar els dubtes respecte a la incertesa jurídica d’avançar la venda de les parcel·les de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) en el mateix sentit que el representant del SEPES, quedant així en solitari el posicionament del president”.

“En aquests moments de reconstrucció, cal que el govern central faça un gir decidit per a posar les persones i la seua salut en el centre de les polítiques, i per a fer això, es necessita una altra mirada des de la sostenibilitat dels projectes urbanístics, i especialment, de les infraestructures estratègiques perquè el territori valencià tinga una oportunitat, i no se’ns relegue de nou, també en qüestions de competitivitat econòmica”, ha conclòs Baldoví.