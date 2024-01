Compromís demana reforçar les prestacions sanitàries per a garantir la interrupció voluntària de l’embaràs en la sanitat pública

La coalició Compromís reclama a la Conselleria de Sanitat que reforce els recursos del sistema públic per a garantir les interrupcions voluntàries de l’embaràs conforme a la llei estatal. La coalició ha presentat una proposició no de llei (PNL) en el parlament autonòmic després de conéixer les estadístiques sobre les interrupcions voluntàries de l’embaràs, que continuen reflectint un clar predomini de la sanitat privada en les intervencions.

Segons les dades facilitades per Sanitat a la formació valencianista, només un de cada deu avortaments es fan en la sanitat pública. El percentatge es manté en els últims tres anys, segons les estadístiques recopilades. El 2022, les intervencions finançades per salut pública van ser un 70% del total, però el 86% es van fer en centres privats concertats.

La reforma de la llei de l’avortament aprovada al començament del 2023 subratlla que la xarxa privada ha de fer-se servir amb excepcionalitat, i indica que les comunitats autònomes han de garantir a les dones la prestació en condicions d’igualtat. També inclou modificacions per a fer compatible el dret dels sanitaris a l’objecció de consciència amb el de les dones a decidir si continuar el seu embaràs o no a través d’un registre d’objectors, que encara no s’ha plantejat entre el Govern i les comunitats autònomes. En alguns departaments de salut de les comarques alacantines tots els metges es declaren objectors, malgrat que només el 15% dels professionals valencians ho afirmen.

La capital alacantina està a punt d’aprovar els seus pressupostos municipals, que inclouen un servei denominat “cria”, dirigit a mares embarassades o amb fills entre 0 i 3 anys “de suport en l’àmbit sociosanitari i preventiu. Vox, soci de govern del PP a la ciutat, va demanar la creació d’una oficina específica, però els tècnics de l’Ajuntament van tirar arrere aquesta proposta per tindre la mateixa finalitat que el servei municipal. La coalició considera que l’oficina és il·legal i presenta l’esmena per a blindar les prestacions públiques a Alacant.

En concret, el text presentat per la parlamentària Mònica Àlvaro demana a Sanitat reforçar els centres sanitaris públics amb els mitjans i el personal necessaris per a assegurar la igualtat i la qualitat assistencial i garantir en els centres les mateixes condicions sanitàries i estàndards de qualitat. En l’àmbit local d’Alacant, reclama que es garantisca que els centres de salut d’Alacant puguen oferir informació i assessorament sanitari sobre anticonceptius i sexe segur, amb atenció especial a les infeccions de transmissió sexual i embarassos no volguts com determina la normativa estatal.