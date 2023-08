Compromís denuncia que l’alcaldessa socialista de Paiporta posa un sou a l’edil de Vox que va atacar un exregidor trans

L’alcaldessa socialista de Paiporta, Maribel Albalat, ha proposat retribuir el portaveu de Vox a l’ajuntament, Daniel Furió, amb un sou de 1.311 euros mensuals per mitja jornada. Per al portaveu de Compromís, que ha anunciat la seua renúncia a l’assignació que li correspon segons l’acord, la decisió suposa un “emblanquiment” de la transfòbia.

I és que l’edil de la formació d’extrema dreta va atacar en un acte de la campanya electoral el primer regidor trans d’Espanya, Guillermo Montoro, i el col·lectiu LGTBI, a qui va acusar de mantindre una “ideologia fem i rèptil”. Per a la formació valencianista, la proposta municipal “suposa un gravíssim emblanquiment de posicions polítiques que van contra els drets humans, la diversitat, la inclusió i les polítiques progressistes”.

El portaveu de Compromís a Paiporta, Pep Val, considera que “ho han fet després de les eleccions generals, amagant abans les seues intencions reals, en el que suposa un frau i un engany als votants d’esquerres i de dretes”. Val assegura que la proposta “deixa Compromís com l’única oposició davant aquest tripartit PSOE-PP-Vox”.

La formació ha anunciat que votarà en contra de la proposta, prevista en l’ordre del dia de la convocatòria del ple extraordinari de dijous. Val també ha afirmat que renunciarà a la retribució proposada (el mateix import que el portaveu de Vox), “atorgada sense consens ni diàleg per part del PSPV-PSOE”.

Compromís recorda que les retribucions per a l’oposició suposen un “fet inèdit en la història de la política” municipal de Paiporta, “que només s’explica per foscos acords a què s’ha arribat jugant a dues baralles i amagats en despatxos per a aconseguir el ‘jornalet’, que és, al capdavall, el que van buscant les regidores i els regidors del PSPV-PSOE, el PP i Vox”.