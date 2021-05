Compromís denuncia per prevaricació el president de la Diputació d’Alacant per la “argúcia il·legal” d’amagar factures que investiga Anticorrupció

A Carlos Mazón, president de la Diputació d’Alacant i flamant candidat a presidir el PP valencià, se li acumulen els problemes per les presumptes irregularitats en la comptabilitat del grup popular en la institució provincial. Compromís ha presentat davant la Fiscalia Anticorrupció una denúncia per un presumpte delicte de prevaricació contra Mazón a causa de l’“argúcia jurídica” aprovada per a externalitzar l’auditoria de la comptabilitat dels grups de la Diputació d’Alacant.

“La contractació de l’auditoria externa esmentada ha de ser minuciosament analitzada per si constitueix una obstaculització, sufragada amb diners públics, de l’acció de la justícia”, diu la denúncia de Compromís, a què ha tingut accés elDiario.es.

El portaveu de la formació valencianista en la institució provincial, Gerard Fullana, considera que la comptabilitat pretesament opaca del grup popular en la Diputació conté transferències sense justificar de fons al partit per més de 446.000 euros, cosa que ja investiga Anticorrupció en unes diligències penals obertes per si s’hagueren produït els presumptes delictes de malversació i falsedat documental (en paral·lel, el ministeri públic també investiga el buidatge del compte dels populars en la CAM després de la dimissió de José Joaquín Ripoll en la Diputació d’Alacant, revelat per aquest diari).

La denúncia de Compromís afirma que l’externalització de l’auditoria és una “argúcia jurídica manifestament il·legal” per “salvar una eventual sentència judicial que condemnara el grup popular a presentar, d’una vegada per sempre, les factures reclamades”.

L’auditoria, encarregada a la consultora Faura Cases, per 13.915 euros, ha d’analitzar la comptabilitat dels grups en la institució provincial entre el 2015 i el 2019, però sense entrar en el detall de les factures. “D’acord amb el persistent interés del grup popular a ocultar les seues factures, per part del govern de la institució provincial es presenta una proposta de justificació diferent, a través d’un auditor extern que excloga l’obligació de presentar justificants de despesa, i casualment l’estén al període del 2015 al 2018, és a dir, al període que investiga aquesta Fiscalia”, recorda la denúncia de Compromís.

Així doncs, l’acord de la Diputació d’Alacant, segons el parer de la formació valencianista, “contradiu frontalment la legislació general de subvencions i el Reglament del qual es va dotar la mateixa institució provincial amb l’únic objectiu de beneficiar el principal partit que la governa”. La jugada del PP, que governa en la Diputació amb el suport de Ciutadans, tindria la finalitat, “almenys en aparença”, que siga “jurídicament defensable” la negativa dels populars a presentar les factures.

Compromís considera que els fets denunciats poden ser constitutius d’un presumpte delicte de prevaricació administrativa i de malversació de cabals públics. “Es pot col·legir fàcilment que l’acord plenari és una maniobra jurídica que busca evitar que el grup popular presente les factures que justifiquen la destinació de 447.791 euros amb la clara intenció d’evitar el reintegrament de subvencions”, afig la denúncia.

El portaveu de Compromís, Gerard Fullana, lamenta que la Diputació d’Alacant “fa anys que hauria d’haver iniciat un procediment de reintegrament de la part de les subvencions percebudes pel grup popular que no es van justificar mai”. “La inactivitat mantinguda en el temps en l’exigència del reintegrament i la maniobra actual per a fer inexigible la justificació mitjançant factures són una conscient, voluntària, concertada i il·lícita desviació de fons públics”, afirma en la denúncia dirigida a la Fiscalia Anticorrupció.

La formació demana al ministeri públic que interrogue el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, i la diputada d’Administració General i Hisenda, María Gómez, i insisteix en la necessitat que es requerisca al PP de la província d’Alacant el “conjunt de la documentació que acredite que els fons transferits del grup al partit van ser destinats a activitats conjuntes i despeses indivisibles entre el grup institucional i el partit”.