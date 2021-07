Compromís i Unides Podem estrenyen Puig amb preguntes sobre el finançament i la situació d’Aurelio Martínez en el Port de València

Compromís i Unides Podem, els socis del PSPV en el Govern valencià del Pacte del Botànic, redoblaran la pressió al president Ximo Puig amb sengles preguntes en la sessió de control d’aquesta setmana sobre dos temes polèmics que han centrat gran part de l’atenció mediàtica aquests dies, com són el nou ajornament per part de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, de la reforma del sistema de finançament, i la situació del president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, arran dels informes de la Intervenció i de l’Advocacia que qüestionen la legalitat de la permuta de concessions aprovada al navilier i conseller del Port Vicente Boluda.

En aquest sentit, per part de Compromís, el síndic Fran Ferri preguntarà al cap del Consell “com valora la negativa del Govern central a complir els seus compromisos en matèria de reforma del sistema de finançament o la regularització del deute i quina resposta institucional i social té previst impulsar per fer rectificar aquests incompliments”.

La síndica d’Unides Podem, Pilar Lima, plantejarà a Puig si considera que “arran de la concessió irregular de l’Autoritat Portuària de València (APV) a Boluda Corporación Marítima, posada de manifest per un informe de la Intervenció de l’Estat, és creïble que el senyor Aurelio Martínez beneficie els interessos generals sobre els privats i, per tant, que continue presidint el Port de València”.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va afirmar dilluns que manté el seu suport a l’actual president de l’APV, Aurelio Martínez, i ha descartat un possible tracte de favor al navilier i conseller del Port, Vicente Boluda, malgrat els informes de la Intervenció i de l’Advocacia de l’Estat que han obligat l’Autoritat Portuària a demanar la nul·litat de la permuta de les concessions que va aprovar el 2018 en favor de Boluda mateix.

“Crec que no hi ha cap qüestió que faça entendre que hi ha hagut un tracte de favor. Hi ha una posició que, per descomptat, han d’acceptar totes les parts”, va assenyalar Puig, que va dir que mantenia la seua confiança. “No hi ha cap qüestió que en aquests moments siga determinant en aquest informe per a prendre qualsevol altre tipus de decisió”, va concloure.

No obstant això, en declaracions a aquest diari, Lima va afirmar que “és preocupant que un projecte com el d’ampliació del port de València, que determina el model de ciutat, puga estar dirigit per una persona sobre la qual, de nou, hi ha indicis que presumeixen que atén abans interessos privats que els de València i la ciutadania” i va afegir que saben que “ni el president Puig ni el Consell operen en aquesta clau, més aviat al contrari, per aquest motiu és important que la persona que presideix l’Autoritat Portuària també treballe per al bé comú i estiga lliure de tota sospita”.

Segons Lima, “cal recordar que és el Consell qui nomena l’Autoritat Portuària i que el nomenament d’Aurelio Martínez es va fer via decret del Consell l’any 2015. Per això sembla lògic que el Consell pare atenció a les notícies preocupants conegudes fa poc”.

Podem València, que fa més d’un any que es va manifestar obertament en contra de l’ampliació, ja va sol·licitar el 28 de juny passat la dimissió de Martínez, una petició a què es va sumar Compromís.

Com va avançar elDiario.es, l’informe de la Intervenció reflecteix fins a set possibles irregularitats relacionades amb estudis irregulars, taxacions indegudes, valoracions incorrectes, concessió sense concurs públic, incompliments normatius i negociació desigual, que deixen la terminal de creuers i, per tant, l’ampliació del port de València en l’aire.

A més, l’informe de l’Advocacia de l’Estat assenyala que fer una permuta de concessions a dues empreses diferents i amb activitats dispars “no és conforme a dret”.

El contingut de tots dos escrits va provocar que l’APV aprovara fa una setmana l’inici d’un procediment de lesivitat, l’objectiu del qual és anul·lar la permuta de concessions esmentada pel fet de considerar-la lesiva per als interessos públics.

En concret, al final del 2018 es va aprovar rescatar la concessió de les drassanes d’Unión Naval de Valencia, propietat de Boluda, a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres quadrats a favor de Boluda Corporación Marítima per a construir-hi un edifici d’oficines de 13 altures. Una causa per la qual la Fiscalia del Tribunal de Comptes va observar possible responsabilitat comptable.