Compromís pacta amb un exassessor una indemnització després del seu acomiadament del grup parlamentari

Compromís ha pactat amb un dels tres assessors acomiadats de l’anterior grup parlamentari en les Corts Valencianes que van demandar la formació. La coalició, en un acte de conciliació del 13 de juny passat, ha acordat amb Dimas Montiel, militant de Més (una de les potes de la formació, hereua de l’antic Bloc) el pagament d’una indemnització per acomiadament, segons ha pogut saber aquest diari. El pacte evita el judici.

Totes dues parts accepten que el contracte laboral quede rescindit amb efectes del 30 de juny de 2022. Després de l’abonament, “totes dues parts es tindran per recíprocament saldades i liquidades per tota mena de conceptes derivats de la relació laboral que els ha unit”, indica l’acta de conciliació davant el Jutjat Social número 1 de València. Així doncs, Montiel desisteix de la seua reclamació de drets fonamentals.

Després de la primera conciliació, persisteixen altres procediments corresponents a les demandes per acomiadament nul per part de dos exassessors, també militants de Més. Dimas Montiel, que treballava en el grup parlamentari des del 2011, va ser acomiadat el 13 de juny de 2022 per la “situació econòmicament negativa” de la formació.

En un principi, Compromís va recórrer a acomiadaments voluntaris davant l’acord dels partits amb representació en la cambra perquè a l’inici de cada legislatura es constituïra un NIF i un compte de cotització en la Seguretat Social vinculat a cada període parlamentari de quatre anys i que suposava una notable despesa extra. No obstant això, aquesta reforma del funcionament dels grups parlamentaris mai va entrar en vigor.

En aquella primera tanda de “reestructuració” del grup parlamentari, quatre treballadors van ser acomiadats (alguns es van sumar a l’acomiadament voluntari). El 2023, amb la nova legislatura després de les eleccions autonòmiques passades, dos treballadors més també van ser acomiadats.