Compromís porta a Antifrau la incompatibilitat del vicepresident valencià, de Vox, que figura com a administrador de set empreses

Compromís porta a l’Agència Antifrau les possibles incompatibilitats del vicepresident de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, com a administrador de set empreses mentre exerceix com a càrrec públic. El portaveu de la coalició, Joan Baldoví, ha presentat una denúncia davant l’organisme en què apunta que el número dos del Consell, de Vox, incorre en els supòsits sancionables de la llei d’incompatibilitats i sol·licita que s’investigue si són constitutius d’“una vulneració molt greu del règim d’incompatibilitats (...) així com la determinació de les conseqüències que se’n derivarien, com la incoació d’un expedient sancionador”.

El vicepresident de la Generalitat figura com a representant en els consells d’administració de set empreses quasi dos mesos després de la seua presa de possessió, malgrat que la llei d’incompatibilitats del Consell estableix que els càrrecs públics han d’exercir en règim de dedicació exclusiva, sense possibilitat de combinar aquesta activitat amb una altra de professional o mercantil, llevat de la de diputat autonòmic

Segons va informar aquest diari, el també titular de Cultura ha desenvolupat negocis en el sector immobiliari i agroalimentari, compartint negocis amb el cunyat de l’expresident Francisco Camps. Actualment, l’extorero encara figura en els òrgans de set mercantils, segons va publicar El Confidencial, i, en la data de tancament d’aquesta edició, en el Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana no consta la seua declaració de béns i activitats.

La coalició reclama al president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que li òbriga un expedient per a depurar responsabilitats si incorre en els supòsits que marca la llei, i exigeix que el vicepresident torne els diners públics que ha cobrat des que va prendre possessió del càrrec. La norma preveu com a sanció “el reintegrament de les quanties percebudes indegudament” o el cessament en el càrrec si es manté la incompatibilitat.

Presidència defensa que el número dos del Consell està en el termini previst per la llei d’incompatibilitats per a resoldre la seua situació, encara que en l’última roda de premsa la portaveu no va aclarir si ha iniciat els tràmits per a apartar-se dels organismes administratius de les mercantils. Ruth Merino, portaveu del Consell, va apuntar la setmana passada que és l’Oficina de Conflicte d’Interessos la que avaluarà si es dona alguna incompatibilitat una vegada s’hagen publicat les declaracions de béns. L’oposició defensa que la llei s’aplica des del moment de la presa de possessió, no des que l’oficina l’avalua.

Segons la norma autonòmica, els consellers tenen dos mesos per a presentar la seua declaració pública de béns i activitats. Barrera va prendre possessió del càrrec el 20 de juliol, un mes després que es fera públic el pacte de govern de PP i Vox que establia que ell seria titular de la vicepresidència del Consell. Des del seu departament no han aclarit quines accions emprendrà.