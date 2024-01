La comunitat educativa valenciana es mobilitza contra el districte únic que impulsa el PP: “Crearà centres gueto”

La Conselleria d’Educació, que dirigeix el popular José Antonio Rovira, treballa en un nou decret d’admissió de l’alumnat, que el Consell de Carlos Mazón pretén que entre en vigor el pròxim curs, que té com a principal novetat la recuperació del districte únic que va eliminar el Botànic amb el valencianista Vicent Marzà com a titular d’Educació. El Govern bipartit del PP i Vox justifica aquesta decisió en el mantra de la llibertat d’elecció de centre de les famílies.

Davant aquesta nova normativa, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha impulsat una campanya per a informar de les conseqüències de la implementació del districte únic, que, adverteixen, ataca l’escola “diversa i plural”, alhora que “segrega” l’alumnat en funció de les possibilitats econòmiques de les famílies i “empitjora” el sistema educatiu públic valencià i creant “centres gueto”.

Des de la coordinadora ciutadana, Alexandra Usó, presidenta d’Escola Valenciana, assegura que el Consell ha venut el decret d’admissió “sota el nom de llibertat”, tot i que considera que en realitat és “una fal·làcia”, perquè les famílies “triaran sota les seues possibilitats econòmiques”, cosa que “afavorirà que una sèrie de centres es queden amb un alumnat determinat”. I afegia que darrere de la paraula “llibertat” hi ha una política de “no diversificar, segregar i donar diners públics a l’escola concertada”,

D’aquesta manera, adverteixen de la creació de “centres gueto”: “els que les famílies han triat perquè no tenen més possibilitats i se solen quedar sense professionals de Pedagogia Terapèutica o Audició i Llenguatge, perquè el nombre d’alumnes és més baix”, alhora que adverteix que aquest model amaga un “negoci”, en referència a la utilització de “diners públics per a afavorir a l’escola concertada”.

En aquesta mateixa línia s’expressava Rubén Pacheco, president de Fampa València, que es referia a organitzacions independents com l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) o Save the Children que adverteixen que el districte únic “acaba segregant la infància en funció de les possibilitats econòmiques”, cosa que va en contra de la igualtat d’oportunitats. Per contra, les actuals zones escolars “afavoreixen” que l’alumnat es matricule en el seu entorn més pròxim, en el seu barri mateix.

Sobre aquest tema, Pacheco sentenciava: “Defensem que les aules han de ser un espill de la societat i ensenyar a viure i a conviure en un món divers on totes les persones tenen les mateixes oportunitats, i, per això, tant els centres públics com els concertats tenen l’obligació d’acollir l’alumnat sense diferències”.

Davant aquest encabotament del Govern valencià, Kilian Cuerda (UGT-PV) ha instat el Consell que pose el focus en el fracàs escolar, “que continua augmentant”. I apunta que mesures com les del districte únic aboca al sistema a “més fracàs”, ja que “augmenta l’interval entre les classes socials”. “El fracàs escolar no és un fracàs de l’alumnat, sinó del sistema que no estudia l’entorn i el context dels alumnes per a atendre’ls”, sentencia.

Primers actes programats

Encara que no es descarten altres mesures de pressió, en què també es treballa, la Plataforma per l’Ensenyament Públic ha programat una sèrie de conferències per a informar de les conseqüències de l’aplicació del districte únic.

El primer acte tindrà lloc dimecres a les 18.00 en la llibreria Abacus a València, on es presentarà un estudi dut a terme per la Universitat de València sobre el mapa escolar de la ciutat. En aquest estudi es compararà l’abans i el després de la implantació del districte únic, implantat pel PP en la seua primera etapa al capdavant de la Generalitat i eliminat pel Botànic del PSPV i Compromís en la seua primera legislatura.

Ja el febrer es presentarà el llibre El negoci de les aules, del periodista Moisés Pérez, i per al mes de març s’ha programat una taula redona en la llibreria La Repartidora, en què diversos professionals exposaran les retallades en educació de l’última legislatura del PP i la seua experiència amb el districte únic.