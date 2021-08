La Comunitat Valenciana comença a doblegar la cinquena ona i afronta la setmana en la qual ha de decidir noves restriccions i el futur de les Falles

Tal com van pronosticar els epidemiòlegs, després de les últimes restriccions anunciades el 22 de juliol passat, especialment l’aplicació del toc de queda d’1.00 a 6.00 h en 77 municipis, tant la corba de contagis i com les hospitalitzacions han començat a descendir aquesta setmana.

Segons les últimes dades del divendres passat 6 d’agost, la incidència acumulada ha descendit fins a 515 casos per cada 100.000 habitants, és a dir, 60 punts menys que el divendres 30 juliol, mentre que en el mateix període els hospitals valencians tenen 67 pacients menys, ja que han passat de 689 a 622.

En el cas de les UCI, les xifres es mantenen estables amb 113 persones ingressades, només quatre més que una setmana abans, si bé és cert que en aquest cas pel temps mitjà de les hospitalitzacions el descens d’hospitalitzats tarda més a produir-se.

A això s’uneix l’alt ritme de vacunació. Fins divendres s’havia administrat almenys una dosi a 3,4 milions de valencians i la pauta completa a 2,9 milions. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar dies arrere la previsió que el 70% dels ciutadans de la Comunitat Valenciana tindran la pauta completa la tercera setmana d’agost, “un avanç substancial del que es preveu inicialment” gràcies a la compra de més dosis de la vacuna de Pfizer que “ajudarà a poder avançar en la normalitat millorada, que costarà davant el perill de les noves variants i els moments de dificultat”.

En aquest context, el Govern valencià afronta una setmana en què haurà d’abordar decisions importants. Puig va comentar que al final de la setmana, possiblement el dijous 12 d’agost, es reunirà la mesa interdepartamental per abordar la situació i analitzar si es flexibilitza alguna mesura o si es mantenen totes les restriccions actuals, vigents fins al dilluns 16 d’agost.

En el cas que es vulga mantindre el toc de queda en alguna de les localitats afectades, així com la limitació actual de 10 persones per a fer reunions en l’àmbit públic i privat, el Consell haurà de demanar novament l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El que ja és oficial després d’haver-ho publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana és la limitació d’aforaments per a estadis on es facen esdeveniments esportius, que serà del 40% en espais oberts amb un límit màxim de 15.000 persones i del 30% en tancats, amb 3.000 com a màxim.

D’altra banda, també al llarg que la setmana que ve s’haurà de decidir en quines condicions se celebren les Falles previstes per a la primera setmana de setembre.

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat ha de reunir-se els pròxims dies amb Junta Central Fallera i amb la Interagrupació per concretar els actes que es podran fer, així com les mesures de seguretat que s’hauran de complir en funció de la situació epidemiològica.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, va advertir després de l’última interdepartamental del 22 de juliol passat que no serien “unes festes normals” i va explicar que a mesura que s’acostaren les dates s’ajustaria “al màxim quina és la part de la celebració que es pot fer”.

El president va afegir que “no es pot anticipar res fins que no vaja passant el temps i millore la situació, sobretot vinculada a l’augment de la vacunació”.

Puig va confirmar que “en principi sembla que podrà ser efectiva la cremà dels monuments, però cal veure com s’arriba a aquesta situació des de la màxima prudència” i va insistir que “tant com siguem ara de prudents servirà per a probablement tindre més capacitat de fer, almenys, unes Falles, que no seran normals, però que tindran un sentit”.