La Comunitat Valenciana destina 14 euros per habitant a l’any a cooperació internacional, el 0,2% del pressupost autonòmic

València ha acollit dimarts la presentació de l’Informe Estatal sobre Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) descentralitzada 2023, elaborat per la Xarxa de Coordinadores Autonòmiques d’ONGD. S’hi detalla que la Comunitat Valenciana és, per segon any consecutiu, l’autonomia que més fons destina a cooperació internacional al desenvolupament amb quasi 72 milions d’euros, un 7,4% més que l’any anterior, cosa que la situa per davant del País Basc, Catalunya i Andalusia.

L’informe especifica que la partida que la Generalitat Valenciana dedica a aquest sector se situa en el 0,2% dels pressupostos autonòmics, una xifra que continua allunyada del compromís electoral d’arribar al 0,7%, i que suposa uns 14 euros per persona i any, és a dir, el preu aproximat d’un menú del dia econòmic. El Govern valencià es col·loca així, en termes percentuals, per davant d’altres comunitats autònomes com Madrid o Castella-la Manxa que destinen a cooperació una mitjana entre el 0,02% i 0,03%, però es manté en quarta posició darrere del País Basc, La Rioja i Navarra. Aquestes dades deixen clar que hi ha una diferència important entre unes comunitats i altres.

“Valorem molt la faena feta durant els últims anys i esperem que continue el camí dels compromisos signats pels partits polítics en campanya electoral per a avançar fins al 0,4% dels pressupostos autonòmics en aquesta legislatura. És imprescindible avançar, perquè estem en un context de crisi global que manté 685 milions de persones en pobresa extrema i més de 108 milions com a desplaçades forçoses a causa de guerres o desastres naturals”, ha explicat Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Alerta sobre pressupostos

La presentació de l’informe –-que ha comptat amb la presència del secretari autonòmic de Família i Serveis Socials, Ignacio Grande, i del director general d’Inclusió i Cooperació, Pedro Carceller–, ha servit per a donar la veu d’alerta sobre “les conseqüències per a la vida de milers de persones que tindrà l’afebliment dels pressupostos destinats a cooperació en algunes comunitats”. La negociació dels pressupostos autonòmics que tindran lloc a la Comunitat Valenciana i a la resta de les comunitats autònomes en les pròximes setmanes, “ha de ser una oportunitat per a demostrar el compromís de la immensa majoria dels partits amb la nova Llei de cooperació”.

Tant el secretari autonòmic com el director general han defensat la necessitat d’avançar en el compromís d’augmentar els pressupostos per a cooperació internacional. “Hem de ser capaços de passar de l’individualisme al comunitari. Una societat gran i forta no és la que és més rica, sinó la que dona resposta al patiment de les persones en situació de fragilitat. Això fa la cooperació, defensar la solidaritat i la fraternitat per tindre una societat justa”, ha explicat el secretari autonòmic.

Vida o mort

Stranler López Rivas, defensor de drets humans de Colòmbia, acollit pel Programa valencià de protecció temporal a persones defensores de drets humans, ha explicat en la presentació de l’informe que aquest suport és vital per als que es veuen obligats a eixir de les seues llars per fustigacions i fins i tot amenaces de mort.

“Les nostres comunitats es veuen obligades a desplaçar-se forçosament una vegada i una altra per la violència dels grups paramilitars, però, per les necessitats que passem, hem de tornar als nostres pobles. Si algú cau malalt greument, mor per falta d’assistència, perquè estem confinats entre les 6 de la vesprada i les 5 de la matinada. A mi em va tocar eixir del país contra la meua voluntat per protegir la meua vida. Si no ho haguera fet, en compte d’estar ací, ara estaria mort. Aquests programes i la cooperació ens permeten tindre protecció personal, continuar resistint la violència i visibilitzar el problema perquè no hi haja impunitat. Perquè, per als paramilitars, ser un líder social és delicte”, va afirmar Stranler López en la presentació.

Recomanacions per a una cooperació a l’altura dels reptes actuals

L’informe, a més, ofereix recomanacions per a assegurar que la cooperació contribueix a la transformació d’un sistema “que deixa la majoria en el camí”: tindre un calendari “creïble” per a complir el compromís de destinar a cooperació internacional el 0,7% dels pressupostos de les entitats autonòmiques i locals abans del 2030, “tal com estableixen els pactes i les lleis de cooperació”; garantir l’existència de conselleries i regidories específiques per a cooperació, “amb personal estable i format capaç de gestionar aquesta política pública”; garantir que l’AOD descentralitzada “compleix els requisits internacionals d’eficàcia, reduint la burocràcia que actualment llastra la cooperació”; i reforçar el diàleg amb les organitzacions de la societat civil, que han d’estar presents en els processos de presa de decisions.