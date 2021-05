La Comunitat Valenciana retarda el toc de queda a la 1.00 amb l’aval de la justícia i amplia l’hostaleria fins a les 0.30

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha comparegut dissabte després de la reunió de la mesa interdepartamental, a què també han assistit la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresident Rubén Martínez Dalmau i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, entre altres membres de l’executiu, per decidir com s’avançarà en les pròximes setmanes en la desescalada prudent que va emprendre la Comunitat Valenciana el 28 de febrer passat després d’una tràgica tercera onada.

Puig ha confirmat que el toc de queda es mantindrà dues setmanes més, encara que amb una franja més reduïda, perquè entrarà en vigor una hora més tard, per la qual cosa estarà fixat d’1.00 a 6.00 hores des del 24 de maig fins al 7 de juny. Aquesta mesura ve avalada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Al mateix temps, l’horari de l’hostaleria es prolongarà també una hora i, per tant, podrà mantindre’s oberta fins a les 0.30 hores.

“La decisió de reduir la mobilitat ha sigut un instrument decisiu per a salvar vides i contindre la pandèmia. Però el 7 de juny, si la situació continua com ara, els valencians deixarem arrere el toc de queda”, ha assenyalat Ximo Puig.

A més, ha traslladat que s’amplia l’aforament al 75% de les activitats relatives a celebracions, esdeveniments o concentracions de persones (esportives, culturals o socials). En el cas d’espais tancats, el màxim serà de 3.000 persones i en espais oberts, fins a 4.000 (en tots dos casos en sectors diferenciats de 1.000 persones).

El cap del Consell ha indicat que aquestes mesures responen a la intensificació de la fase d’obertura progressiva que la Comunitat Valenciana va iniciar fa dues setmanes. “Hem anat obrint i la nostra situació ha continuat millorant”, ha indicat. En aquests 15 dies la incidència ha abaixat de 40 casos a 29,8 (per 100.000 habitants en 14 dies) i les hospitalitzacions s’han reduït en un 54%.

La Comunitat Valenciana ha sumat dissabte 127 casos nous de coronavirus (set més que la jornada anterior), mentre que per tercera vegada aquesta setmana no ha notificat cap mort a causa de la COVID-19, motiu pel qual el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia es manté en 7.415.

La taxa de contagi es manté per davall de 30 casos per cada 100.000 habitants a dues setmanes (29,88), i en 14,63 a set dies. En el conjunt d’Espanya, la incidència acumulada és de 135,77 casos a dues setmanes i 59,03 a una.

La Conselleria de Sanitat ha administrat un total de 2.436.735 dosis de la vacuna contra el coronavirus, per la qual cosa quasi la meitat de la població de la Comunitat està ja vacunada. Per províncies, la distribució és la següent: 282.931 a Castelló, 898.940 a Alacant i 1.254.864 a València. Han rebut la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca i la monodosi de Janssen) 787.954 persones.

En aquests moments ja està vacunant-se els majors de 50 anys, un grup d’edat que acabarà el 15 juny. A partir d’aquesta data es començarà a immunitzar les persones entre 40 i 50 anys, mentre que al juny serà el torn dels majors de 30 anys.

El TSJCV considera les mesures “equilibrades”

La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV ha autoritzat les mesures contingudes en la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal del 19 de maig passat contra el Covid-19 que afecten drets fonamentals per al període comprés entre el 24 de maig i el 7 de juny pròxims.

Aquestes mesures consisteixen en la limitació, amb excepcions, de la circulació de persones entre les 01.00 i les 6.00 hores, la limitació de les agrupacions o reunions de caràcter familiar i/o social a un nombre màxim de 10 persones, tant en espais públics com privats, i la reducció al 75% de l’aforament en els llocs de culte.

L’acte, notificat dissabte i que té el vot particular d’un magistrat que discrepa de la majoria dels integrants de la secció, reitera alguns dels raonaments jurídics exposats en resolucions anteriors (27 d’octubre de 2020 i 7 de maig de 2021).

La Sala determina que les mesures proposades compleixen els judicis d’idoneïtat, necessitat i proporcionalitat i troben suficient cobertura normativa en la Llei orgànica 3/1986, de mesures especials en matèria de salut pública.

No observa d’altra banda que les seues conclusions puguen resultar contradictòries o incompatibles amb el pronunciament que ha avançat la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem divendres pel que fa al recurs de cassació interposat pel Govern de les Canàries contra la interlocutòria del TSJ d’aquesta comunitat autònoma que denegava la ratificació de confinaments perimetrals a les illes.

La Secció Quarta del TSJCV argumenta que l’anomenat ‘toc de queda’ presenta una eficàcia molt més gran que les altres mesures existents per a “intentar impedir l’activitat d’oci nocturn coneguda com a botelló”, i així es reflecteix en un informe de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana aportat a les actuacions.

Igualment, el Tribunal afirma que les mesures proposades per la Generalitat Valenciana són “proporcionades” i estan “orientades a una transició més intel·ligent, procurant una desescalada progressiva i enfocada al curt termini”.

D’aquesta manera, “l’extensió de l’inici de la limitació horària de mobilitat (…) permetrà també l’ampliació horària del tancament d’altres establiments, singularment l’hostaleria i la restauració”, precisa.

En definitiva, segons el parer de la Sala, les noves mesures “continuen avançant en el procés de desescalada” i són “equilibrades” pel fet de “derivar-se’n més beneficis per a l’interés general –contenció de la pandèmia– que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte”.

No obstant això, la interlocutòria matisa que l’autorització concedida en aquesta resolució, que pot ser recorreguda en cassació davant el Suprem, no anticipa la valoració que la Sala puga fer en el futur sobre situacions posteriors, “sobretot si es consolida la bona situació de les dades d’incidència acumulada, i més encara tenint en compte el bon ritme de vacunació que portem”.