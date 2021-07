La Comunitat Valenciana vacunarà els 367.000 alumnes entre 12 i 18 anys el mes d’agost

Els 367.000 estudiants entre 12 i 18 anys dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana (públics i concertats) es vacunaran al llarg del mes d’agost. Així ho van programar la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, després de reunir-se dilluns per abordar l’administració de dosis i les mesures contra el coronavirus en l’àmbit educatiu amb vista a l’inici del pròxim curs escolar.

En aquest sentit, Barceló va anunciar que “la vacunació als menors de 18 i 17 anys, és a dir, els alumnes de Batxillerat i de Formació Professional, començarà l’última setmana d’agost en els centres de vacunació”. Segons va informar Educació, es tracta d’aproximadament 153.000 alumnes.

Així mateix, va afegir que “des de Sanitat estem agilitant i anticipant el procés de vacunació. A més, aquest procés s’agilitarà més gràcies al compromís adquirit amb el Ministeri de Sanitat d’incrementar l’enviament de dosis a la Comunitat Valenciana per compensar les vacunes als desplaçats i el dèficit de dosis provocat pel repartiment de vacunes dut a terme en funció de l’edat, un fet que ha perjudicat la Comunitat”.

D’altra banda, durant el mes d’agost, i una vegada es conega la xifra de dosis de vacunes, es programarà la vacunació dels alumnes de l’etapa de l’ESO, que es corresponen amb els trams d’edat de 12 a 16 anys, uns 214.000 segons les xifres del curs que tot just ha acabat. Les xifres exactes del pròxim curs encara no es poden precisar per tal com estan encara obertes les matrícules.

En aquest sentit, segons ha explicat el conseller d’Educació, Vicent Marzà “els equips de les dues conselleries s’han citat a una altra reunió que tindrà lloc el pròxim 6 d’agost per a tancar, una vegada es dispose de més detalls sobre les previsions d’enviaments i dosis disponibles, els aspectes relacionats amb la vacunació de l’alumnat d’Educació Secundària”.

Agraïment a la comunitat educativa i balanç

Els titulars de Sanitat i Educació han coincidit a assenyalar que les pautes de seguretat i higiene estan completament interioritzades en la comunitat educativa valenciana, que ha demostrat ser un exemple a seguir.

Segons va indicar Marzà, “ha sigut un curs en què s’ha demostrat que els centres educatius són els espais de socialització més segurs i part de la solució a la pandèmia” i va agrair l’enorme esforç dut a terme pels treballadors i treballadores de l’educació i de la sanitat.

Cal recordar que per al pròxim curs ja està planificat el dispositiu de recursos per a la seguretat i la higiene dels centres amb una dotació de la Conselleria d’Educació de 39,4 milions d’euros. A més, gràcies a la faena feta centre per centre, les escoles i els instituts valencians comptaran amb 5.042 docents extra plantilla per garantir l’atenció i la qualitat educativa.

Al llarg del curs que ha acabat, el 2020-2021, dels quasi 47.000 grups d’alumnes dels centres educatius valencians, la majoria ha pogut seguir les classes presencials cada setmana sense gairebé incidències.

La xifra de casos i brots registrats en l’àmbit escolar ha sigut reduïda i el risc de transmissió, baix, gràcies a la tasca coordinada de les autoritats sanitàries i educatives, així com a l’esforç de professorat, alumnat i famílies.

A més, el professorat, i també la resta del personal que treballa en els centres educatius, com ara monitores i monitors de menjador, equips de neteja, cuiners o administratius/ves, ha respost de manera massiva al procés de vacunació previst per a ells en l’Estratègia Nacional contra el coronavirus per tractar-se de professionals essencials.

De fet, les persones d’aquest col·lectiu tenen ja la pauta completa d’immunització de manera majoritària i hi ha previstes ‘repesques’ per a les que no van poder rebre la vacuna quan les van cridar perquè havien passat feia poc la malaltia o eren incorporacions noves.