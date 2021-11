El Consell d’Europa detecta huit casos de maltractaments en comissaries i presons valencianes

El Comité per a la Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d’Europa, un organisme paneuropeu no dependent de la UE que reuneix 47 països, ha detectat huit casos de presumptes maltractaments en comissaries i presons valencianes durant la seua última visita a Espanya.

En el cas de les presons, es tracta de dos casos en el centre penitenciari d’Albocàsser, la presó amb més denúncies per tortures d’Espanya, tal com va informar aquest diari. En el centre penitenciari Castelló II, un terç dels més de 75 presos entrevistats per la delegació del CPT, empresonats en mòduls tancats, van al·legar que havien sigut maltractats amb galtades, punyades, puntellons i porrades.

Així doncs, un presoner va declarar que el 14 d’agost de 2020 va ser colpejat arran d’una discussió amb un funcionari de presons. Els registres oficials mostren que es van aplicar quatre minuts de força mínima per immobilitzar el pres després que, pel que sembla, pegara un puntelló al detector de metalls de l’entrada del mòdul i intentara agitar altres presoners.

Un altre reclús va afirmar que el 7 d’agost d’aquell any va denunciar que, després d’haver-se-li retirat una medicació, es va autolesionar i, quan uns quants funcionaris el van immobilitzar i el van emmanillar, va rebre puntellons i punyades de camí a una habitació per a ser fixat en un llit. L’equip del CPT considera que les lesions que reflecteix el comunicat mèdic “difícilment podien considerar-se compatibles amb un règim de contenció mecànica a un llit”.

En les seues al·legacions, el Govern espanyol va revelar que, arran d’una visita del secretari general d’Institucions Penitenciàries, “es va evidenciar” l’existència d’aquestes conductes “individualment o en grups de treball concrets” per part d’alguns funcionaris. La visita va comportar el cessament dels “directius que no sumaven esforços per a treballar en l’assoliment de l’objectiu comú d’erradicar patrons negatius”, segons reflecteix l’informe.

El CPT també ha detectat casos de maltractaments físics, “especialment de colps amb porres de goma i d’immobilitzacions doloroses i inadequades per a contindre pacients molt agitats”, a l’Hospital Psiquiàtric Penitenciari de Fontcalent (Alacant).

Sis casos més ressenyats en l’informe corresponen a comissaries de València. L’amo d’una cafeteria va denunciar que el 22 de setembre de 2020 va ser espentat i colpejat per un uniformat en una comissaria de la ciutat. “Altres agents el van agarrar dels braços, li’ls van retorçar i li van aplicar les manilles amb força”, diu l’informe. Un metge del CPT “va observar marques de manilles en tots dos canells i una hemorràgia subconjuntival en l’ull esquerre quan el detingut va ser entrevistat unes 10 hores després”, afig. El Govern al·lega que l’home es va alterar en la comissaria “i va arribar al punt d’arremetre contra un dels agents i haver de ser reduït, mentre oferia resistència activa mitjançant puntellons, manotades i escopinyades”.

Una persona detinguda en un parc de València assegura que va ser colpejat amb una porra per un agent durant una detenció. Quan el van portar a l’hospital, la radiografia mostrava una fractura en dues costelles. “En l’informe mèdic no s’indicava la causa de la lesió, mentre que en l’informe policial s’indicava que s’havia autolesionat”, assenyala el CPT. En les seues al·legacions, el Govern explica que el detingut va ser interceptat després d’haver atracat amb arma blanca un supermercat i que, en el moment de desarmar-lo, va caure a terra “i es va colpejar contra un banc del mobiliari urbà, i va ser traslladat tot seguit a un centre sanitari per rebre assistència mèdica”.

Una altra persona, detinguda el 8 d’agost del 2020, va ser traslladada a una comissaria, en què assegura que, “estant encara emmanillat per l’esquena, el van tirar a terra i el van sotmetre a palades i punyades en el cos i el cap”. La Prefectura Superior de Policia de València va indicar que “en el seu ingrés en calabossos el detingut no presentava cap menyscapte físic” i que va ser traslladat als serveis sanitaris posteriorment, durant la seua custòdia, “pel fet d’haver-se autolesionat a l’interior de la seua cel·la”.

Un altre detingut, aquesta vegada a Torrent, el 19 de juny de 2020, va denunciar que sis agents li van propinar uns quants puntellons a les cames. A més, mentre era traslladat en un vehicle a la comissaria amb les mans emmanillades a l’esquena, va dir que li van pegar una punyada en l’estómac i en la cara pretesament perquè els agents volien que confessara un robatori. Quan va ingressar a la presó quatre dies després, el metge de la presó va observar “hematomes periorbitals” en l’ull esquerre i, a més, una fotografia feta en aquell moment per raons administratives mostrava el mateix ull negre. En aquest cas, el Govern no va respondre al CPT.

Un ciutadà estranger va relatar que l’11 de juny de 2020 va ser detingut per agents de paisà que, una vegada posat en terra, l’haurien apuntat amb una pistola al cap i li haurien etzibat unes quantes porrades en el cos. “Després d’un període d’unes sis hores d’estar agenollat mentre estava emmanillat, tots els sospitosos van ser traslladats a la comissaria de Sapadors i, posteriorment, a l’hospital. Una altra persona entrevistada en un mòdul de la presó de Picassent va descriurehaver presenciat que aquesta persona era maltractada pels agents. La Policia, de la seua banda, al·lega que l’home es va autolesionar en la seua cel·la.

Un detingut va denunciar davant el CPT que el 21 de maig de 2020 va ser agredit durant el trasllat a la comissaria. Els agents afirmaven que estava armat amb un ganivet i pretesament el van tirar terra, li van emmanillar les mans a l’esquena i li van etzibar uns quants colps amb un objecte dur al bescoll, el front i el nas. L’informe mèdic assenyala una ferida que va necessitar quatre grapes en el cuir cabellut, així com una contusió nasal. El Govern al·lega que la detenció es va produir després d’una persecució i un enfrontament físic amb dotacions de seguretat ciutadana de la Policia Nacional.