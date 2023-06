El Consell destina 15 milions d'euros perquè 61 municipis valencians en risc de despoblació puguen atraure a nous habitants

La Generalitat ha destinat 250.000 euros per a donar suport a 61 municipis en la realització de diverses activitats amb l’objectiu d’incentivar l’arribada de noves persones perquè residisquen en aquestes localitats. Una acció que s’emmarca en l’aposta ferma que està duent a terme la Generalitat en la lluita contra el despoblament i la dinamització d’aquestes zones.

A través d’aquestes ajudes, els municipis beneficiaris, que estan integrats en l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), poden realitzar campanyes de promoció i difusió per a donar a conéixer, a través de les noves tecnologies de la informació i l’edició de publicacions, els serveis i els beneficis dels respectius municipis per a les noves persones que hi vulguen residir. A més, aquesta convocatòria també dona suport a la creació de la figura d’agent local d’acolliment, que desenvoluparà les funcions socials d’acolliment de les noves persones que esdevinguen veïnes del municipi i de disseny d’estratègies de convivència intercultural.

Així mateix, les entitats beneficiàries també poden fer murals de benvinguda a l’entrada de les localitats o dur a terme activitats que fomenten la participació ciutadana en un procés de creació i recuperació de l’espai públic de les poblacions.

En concret, s’han acollit a aquestes subvencions un total de 61 municipis, segons es recull en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la setmana passada, que formen part del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana.

La directora general d’AVANT, Jeannette Segarra, ha destacat que “cal seguir afermant el compromís de la Generalitat amb aquests municipis a través d’accions que en fomenten l’activitat en diverses àrees com ara l’econòmica o la social. Les dades mostren que gràcies a la tasca de l’Agenda AVANT s’està avançant en les xifres relacionades amb el despoblament als municipis que es troben afectats per aquest problema”.

“L’objectiu de la Generalitat és donar visibilitat a aquests municipis, fer valdre la tasca dels ajuntaments, potenciar la imatge del món rural i els seus recursos naturals, i atraure persones al fet que se sumen a aquest entorn que ens ofereixen aquestes poblacions de la Comunitat Valenciana”, ha assegurat Jeannette Segarra.

61 municipis beneficiaris

Així, han estat beneficiaris 32 municipis de la província de València: Ademuz, Aielo de Rugat, Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, Ayora, Bellús, Bicorp, Bufali, Bugarra, Camporrobles, Carrícola, Castielfabib, Chulilla, Estubeny, Gátova, Gestalgar, la Granja de la Costera, Higueruelas, Llaurí, Losa del Obispo, Pinet, Rugat, Sot de Chera, Titaguas, Torrebaja, Vallanca, Vallés, Villar del Arzobispo, La Yesa i Zarra.

En el cas de la província d’Alacant, les 5 localitats que han rebut aquesta ajuda són: la Vall d’Ebo, la Vall d’Alcalà, Tàrbena, Gorga i Fageca.

A la província de Castelló, els 24 municipis són: Aín, Alcudia de Veo, Argelita, Azuébar, Canet lo Roig, Caudiel, Cirat, Cortes de Arenoso, les Coves de Vinromà, Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Matet, Morella, Palanques, Rossell, Toràs, la Torre d’en Besora, Vall de Almonacid, Vallibona, Villanueva de Viver, Villores, Vistabella del Maestrat i Zucaina.

Agenda Valenciana Antidespoblament

L’Agenda Valenciana Antidespoblament (Agenda AVANT) naix de l’aposta ferma i necessària per part del Govern de la Generalitat Valenciana de lluitar contra el despoblament al llarg del nostre territori. En aquests moments es troba integrada per 178 municipis en risc de despoblament.

L’Agenda AVANT té com a principal objectiu buscar l’equilibri territorial i treballar en conjunt amb les diverses administracions locals, mancomunitats, diputacions i conselleries, no només per a frenar el despoblament, també per a fer que les marcades diferències que trobem als municipis amb menys població revertisquen, que millore la qualitat de vida i el benestar dels seus habitants, garantir els serveis bàsics i desenvolupar un creixement sostenible de l’economia i l’ocupació al territori.