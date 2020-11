El Consell proposa ampliar les reunions familiars a 10 persones i el toc de queda fins a la una les nits de Nadal, Cap d'Any i i Reis

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha detallat aquest dijous algunes de les propostes que ha realitzat la Generalitat en la comissió de treball creada per l'Executiu central per a abordar el protocol que se seguirà en les pròximes festes de Nadal. Segons Barceló, des de la Comunitat Valenciana s'ha traslladat la possibilitat de retardar una hora l'inici del toc de queda d'1 a 6 hores, sempre que hi haja consens, i exclusivament els dies 24, 25 i 31 de desembre i el 1, 5 i 6 de gener.

La consellera ha comentat que també s'ha proposat augmentar les reunions familiars de 6 a 10 persones per a les esmentades jornades, així com l'obertura perimetral de les diferents autonomies, sempre de manera coordinada.

A més, la proposta valenciana inclou la recomanació de no autoritzar esdeveniments multitudinaris en la via pública mentre s'estiga en nivells d'alerta 3 o 4 (la Comunitat està en aquests moments en un nivell 4). Sobre les cavalcades de Reis, ha explicat que la recomanació és no celebrar-les, llevat que siguen estàtiques, amb un recorregut amb entrada i eixida per a evitar aglomeracions, i amb control d'aforament. Tampoc es podran celebrar carreres populars com la Sant Silvestre.

La titular de Sanitat ha explicat que en les pròximes reunions del consell interterritorial en el qual participen totes les autonomies s'abordaran les diferents propostes per a tractar d'aconseguir un consens general. Encara així, ha advertit que la Generalitat podria implantar alguna d'aquestes mesures sense necessitat que ho aprove el consell.

Barceló ha fet una crida a la responsabilitat especialment amb motiu d'aquestes dates: "El 92% dels brots d'origen social estan relacionats amb reunions familiars o d'amics; prenguen-ho com a prec, súplica o recomanació, però només la responsabilitat individual pot obrir la porta a un Nadal més entranyable".

Sobre el risc que es pot córrer en ampliar les reunions familiars de 6 a 10 persones en les dates esmentades, Barceló ha considerat: "Sabem el que representen aquestes festes per a moltes famílies i entenem que el que es puga sumar algú més a una reunió, sempre amb les mesures de seguretat i higiene pertinents, pot facilitar la trobada i alleujar a moltes persones".

Sobre l'arribada de la vacuna per a la COVID-19, responsable de Sanitat ha avançat que "la Comunitat Valenciana ja s'ha posat en marxa per a, dins del termini i en la forma escaient, distribuir i administrar-la de manera que al gener podrien arribar les primeres 400.000 dosis".

1.508 nous positius i 28 morts

Quant a l'actualització de dades, Barceló ha informat que en les últimes 24 hores s'han registrat 1.563 altes i s'han confirmat 1.508 nous casos de coronavirus. A més, els hospitals valencians compten amb 1.354 persones ingressades per COVID-19 (81 menys que aquest dimecres), de les quals 291 estan en la Unitat de Vigilància intensiva (UVI).

D'aquesta forma, els hospitals valencians estan al 13,25% d'ocupació en planta per coronavirus i al 59% per altres patologies, mentre les UVI estan al 31,5% per COVID-19 i al 30,4% per altres patologies.

En el que a residències es refereix, en aquests moments hi ha 87 residències de majors amb algun cas de COVID-19 (4 a la província de Castelló, 25 a la província d'Alacant i 58 a la província de València), 17 centres de diversitat funcional (3 a la província de Castelló, 4 a la província d'Alacant i 10 a la província de València) i 5 centres de menors a la província de València. A més, s'han registrat 69 positius entre residents, 24 entre treballadors i 11 residents morts.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 19 residències en la Comunitat Valenciana: 9 a la província d'Alacant i 10 a la província de València.

Quant a nous brots, s'han detectat 72 en les últimes 24 hores (19 a la província d'Alacant; 12 en la de Castelló i 41 a la província de València).