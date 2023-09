El conseller d’Educació de Mazón continua al capdavant d’una empresa immobiliària amb un patrimoni de 2,2 milions d’euros

Una empresa amb 2,2 milions de patrimoni net. El conseller d’Educació de l’Executiu valencià de PP i Vox, el popular José Antonio Rovira, figura com a administrador únic de la firma Rojo Inver SL. L’empresa, domiciliada a Sant Vicent del Raspeig (l’Alacantí), va ser fundada fa més de dues dècades amb un capital social d’1,2 milions d’euros i s’erigeix en una firma purament instrumental que no té cap treballador. L’administradora única inicial, la germana del conseller, va ser substituïda per José Antonio Rovira el 12 de maig de 2015. Un any abans la societat va registrar una ampliació de capital de 490.000 euros, segons les dades consultades per elDiario.es en el Registre Mercantil.

Actualment, la firma té un capital social d’1,7 milions d’euros. El 2021, Rojo Inver SL va declarar uns resultats de 52.231 euros, lleugerament per damunt dels de l’any anterior (46.422 euros) i va pagar 17.350 euros en concepte d’impostos.

L’empresa del conseller, dedicada al lloguer de béns immobiliaris per compte propi i a la compravenda i la promoció d’edificacions, va disparar el seu actiu corrent en l’últim exercici tancat (va passar de 31.904 euros el 2020 a 85.071 euros l’any següent), bàsicament gràcies a l’augment de les inversions financeres a curt termini, segons revelen els últims comptes anuals depositats davant el Registre Mercantil. La societat va tindre obertes inspeccions d’Hisenda per a quatre exercicis. Aquest diari ha preguntat al departament que dirigeix Rovira, sense obtindre resposta, si el conseller s’ha donat de baixa de la mercantil.

José Antonio Rovira ha protagonitzat la primera crisi de gestió del Govern de Carlos Mazón amb l’inici del curs escolar i el caòtic procés d’adjudicació de places docents. El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), UGT i CCOO han convocat dimecres concentracions de protesta en els centres educatius contra la “nefasta gestió” de Rovira al capdavant del departament autonòmic.

Rovira està en la mateixa situació que el vicepresident de Vox, l’extorero Vicente Barrera, que continua figurant al capdavant de set empreses. Barrera continua vinculat a diverses empreses que han depositat fa poc els seus comptes, entre aquestes la distribuïdora de vins Marqués de Cáceres, que arrossega nou inspeccions d’Hisenda.

Altres membres de l’executiu que presideix Carlos Mazón han sigut més àgils a l’hora de desvincular-se de les seues empreses. És el cas del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que es va donar de baixa de la seua consultora Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, de la qual va cessar com a administrador únic huit dies abans de ser nomenat en el càrrec.

D’altra banda, l’empresa del conseller Gómez, a més d’una altra consultora actualment extingida, va abonar pagaments “sense justificació” a una trama corrupta que va saquejar la sanitat pública valenciana, tal com va informar aquest diari.