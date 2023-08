La consellera de Justícia de Vox es desentén dels alts càrrecs contra incendis que han demanat el seu cessament

El Govern autonòmic del PP i Vox presidit per Carlos Mazón afronta la preemergència per temperatures màximes nivell roig, decretada pel Centre de Coordinació d’Emergències, sense renovar els alts càrrecs encarregats de la lluita contra incendis.

La consellera Elisa Núñez, designada pel partit d’extrema dreta, ha confirmat dimecres que tant el socialista José María Ángel, secretari autonòmic d’Emergències, com Salvador Almenar, director general d’Interior, continuaran en els seus càrrecs “de manera temporal i transitòria”, a pesar que tots dos han sol·licitat el seu cessament.

Es tracta d’una situació insòlita ja que la consellera, després de 21 dies en el càrrec, no ha nomenat substituts per als alts càrrecs, heretats de l’executiu anterior del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem.

La Generalitat Valenciana ha declarat el nivell de Preemergència 3 del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals (PEIF) en tot el territori valencià, des del dijous 10 d’agost fins al dimarts 15 d’agost de 2023, tots dos inclusivament.

Elisa Núñez, durant la seua visita al parc de bombers forestals de Paterna, ha alertat que aquests dies es viurà una onada de calor “com no ha tingut precedents”. La consellera de Justícia i Interior, en declaracions recollides per Europa Press, afirma que “el més important, el que cal prioritzar, és l’interés general, la protecció i la seguretat dels ciutadans per damunt de qualsevol divergència o diferència política que puga haver-hi”.

La titular del departament encarregat de la lluita contra els incendis ha assenyalat que ha mantingut converses amb José María Ángel i Salvador Almenar i sosté que “evidentment” estan coordinats.

A aquests dos alts càrrecs, mantinguts en els llocs respectius contra la seua voluntat, se suma Diego Marín, director general de Prevenció d’Incendis, designat per la quota d’Unides Podem en la legislatura anterior.

A la falta de quadres de Vox per a cobrir els llocs d’alts càrrecs que li correspon arran del pacte de Govern amb el PP valencià, se suma el caràcter sensible de la secretaria autonòmica de Seguretat i Emergències, encarregada de la lluita contra els incendis i que, cada estiu, suposa un vertader maldecap per al seu titular.

A més, l’executiu autonòmic presidit per Carlos Mazón encara el mes d’agost amb una preemergència per temperatures màximes nivell roig a l’interior i el litoral sud de València i taronja a l’interior i litoral nord d’aquesta província i la d’Alacant. Una calor, aguditzada per la crisi climàtica (un fenomen que Vox nega obertament), que resulta el pitjor malson per als encarregats de la lluita contra el foc.

Mentre manté els dos alts càrrecs de la legislatura anterior, la consellera de Vox ha aprofitat una visita a les instal·lacions de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) per a criticar el Govern del Pacte del Botànic, que va designar José María Ángel i Salvador Almenar al capdavant de la lluita contra incendis.

Critica “els problemes heretats del Govern anterior”

Elisa Núñez ha agraït “la tasca tan essencial” dels Bombers Forestals davant “incendis molt extensos i virulents”. També ha aprofitat per a criticar al Govern del Pacte del Botànic i ha assegurat que solucionarà “els problemes heretats del Govern anterior” i que actuarà “de manera ràpida i eficaç davant qualsevol situació d’emergència que puga sorgir”. Tot això el mateix dia que ha confirmat la continuïtat temporal dels dos alts càrrecs del PSPV-PSOE encarregats de la lluita contra el foc.

El dispositiu coordinat per l’executiu valencià en el marc del Pla Especial d’Incendis Forestals, que consta de més de 800 professionals dedicats a la prevenció i extinció d’incendis forestals, comptarà amb 40 autobombes i 18 mitjans aeris.

A aquest dispositiu se sumaran els efectius dels consorcis provincials de bombers i els bombers municipals de les capitals de província, a més de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, que mantindran les dotacions als parcs i reforçaran els torns de vigilància en el cas que la previsió meteorològica siga favorable a la propagació d’incendis forestals.

Nivell de Preemergència 3

Davant la previsió de l’arribada d’una massa d’aire càlid que provocarà un ascens important de les temperatures màximes i mínimes, la falta de precipitacions i l’augment dels desplaçaments, la Generalitat Valenciana ha declarat el nivell de Preemergència 3 del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals.

La declaració del nivell de preemergència suposa la suspensió de determinades obres i faenes en els terrenys forestals o els seus voltants i la prohibició de l’ús del foc per motius festius en terrenys forestals i en la zona d’influència forestal (fins a 500 metres); la prohibició genèrica d’encendre qualsevol tipus de foc en els terrenys forestals i en la zona d’influència forestal i la suspensió de qualsevol tipus d’autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals.