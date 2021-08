La consellera de Sanitat, davant les Falles de setembre: "Tothom ens mira"

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha anunciat aquest divendres la modificació "puntual i específica" de la normativa enfront de la COVID-19 en el cas dels esdeveniments o festes populars com les Falles, que se celebren excepcionalment en aquest mes de setembre, per a permetre la seua celebració sempre que es complisquen una sèrie de mesures de seguretat: l'ús obligatori de màscara en totes les activitats en interiors i a l'aire lliure tant per a participants com per a espectadors o la distància de seguretat de 1,5 metres en activitats estàtiques amb control d'aforaments.

A més, es modificaran "itineraris tradicionals" d'algunes activitats pròpies de les festes per a "evitar aglomeracions". Les cercaviles podran anar acompanyadas de les bandes de música, encara que segueix sense estar permés el ball ni en interiors ni en exteriors.

La consellera, que ha assegurat que en la Comunitat Valenciana "anem per bon camí" en la lluita contra la pandèmia amb un descens gradual de casos, ha advertit, no obstant això, que "no podem relaxar-nos gens ni mica", ja que "cada vegada que ens hem relaxat en les mesures de seguretat apareixen brots i repunts".

Barceló, que ha posat l'accent que els esdeveniments no seran com els d'abans de l'arribada del coronavirus, ha subratllat que no es pot "baixar la guàrdia": "No celebrarem com si la pandèmia s'haguera acabat", ha dit, perquè "encara queda temps per al final", i ha instant a mantindre la prudència, al mateix temps que ha recalcat que "tothom ens mira", a l'ésser les primeres festes de Falles en aquest context.

Aquesta modificació, que es publicarà en el DOGV, és "puntual" i afecta a la resolució de Sanitat del 14 d'agost, que està en vigor fins al 6 de setembre i amb unes mesures autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Abans de la fi d'aqueixa data, tornarà a celebrar-se una altra reunió per a estudiar la situació a partir d'aqueixa data.