Conselleria destina 1,8 milions d'euros perquè els centres desenvolupen projectes concrets d'innovació educativa

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la convocatòria d’ajudes als centres docents sostinguts amb fons públics perquè desenvolupen projectes d’investigació i innovació educativa (PIIE) durant el pròxim curs, 2021-2022. Els centres educatius tindran fins al 24 de maig per a presentar les seues propostes.

L’objectiu d’aquestes ajudes és l’impuls de propostes educatives que promoguen la innovació pedagògica, transformacions curriculars i d’organització dels centres educatius, la implicació de les comunitats educatives i l’impacte en l’entorn social, així com el foment de projectes que, a més, puguen tindre en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats en l’Agenda 2030.

Segons el conseller Vicent Marzà, “la innovació educativa és un eix d’actuació fonamental del nostre departament i per això incentivem els centres educatius a fer projectes cada curs. Destinem 1,8 milions d’euros per al curs que ve amb una novetat en la convocatòria: una nova modalitat de projecte d’innovació global que implique més professorat de cada centre educatiu per a afavorir el treball transversal i col·laboratiu”.

En aquest sentit, la nova modalitat de projectes d’innovació globals preveu la implicació d’almenys el 70 % del professorat de cada centre educatiu i la Conselleria destinarà a aquests nous PIIE globals 600.000 euros. Els 1,2 milions d’euros restants es destinen per a la resta de projectes d’innovació.

Els nous PIIE globals han de ser projectes que aposten pel canvi integral en el centre, desencadenen la transformació educativa, creen ocasions d’aprenentatge vital a través de canvis curriculars, estructurals, organitzatius o a través d’investigacions pedagògiques, que, a més, esdevenen font d’inspiració per a altres centres educatius, atés que mostren un impacte mesurable en l’entorn i contribueixen a la millora de la qualitat del sistema educatiu.

Paral·lelament, es mantenen les ajudes als PIIE específics d’acció, investigació i intervenció organitzativa o metodològica per part de grups de professors i professores, amb possibilitat de col·laboració amb altres entitats o agents de l’entorn. Aquests projectes, com en convocatòries anteriors, poden tindre una dimensió intercentres o quedar circumscrits a un centre concret, i el seu objectiu ha de ser promoure canvis metodològics durant el procés d’ensenyament que milloren considerablement els resultats d’aprenentatge i les bones pràctiques docents.

Altres canvis destacats són que es podrà presentar un projecte per centre educatiu i que tots els projectes tindran dos anys de duració. Per tant, com a mesura de transició, els projectes seleccionats en 2020 amb una duració de tres o més anys podran triar entre una d’aquestes dues opcions: acabar el projecte de tres anys o més en el curs 2021-2022, o donar per acabat el projecte i presentar-ne un de diferent per a dos anys en aquesta nova convocatòria.

Cal recordar que entre 2016 i 2020, el departament del conseller Vicent Marzà ha invertit més de 7,3 milions d’euros en projectes d’investigació i innovació educativa. Aquest esforç continuat ha permés arribar fins a 2.828 projectes de centres educatius amb l’objectiu de modernitzar i millorar les metodologies d’ensenyament. En l’actual curs s’estan realitzant 699 projectes d’innovació promoguts per 794 centres educatius.

Jornada l’11 de maig

La Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació presentarà totes les novetats d’aquesta convocatòria el pròxim 11 de maig en una jornada telemàtica a través del Canal GVA i Webex que arrancarà a les 17.30 hores.

En aquesta trobada virtual també es donarà a conéixer el Marc d’Innovació Educativa (MIE) que ha desenvolupat Educació de la Generalitat conjuntament amb la Universitat de València (UV), un document de treball obert que aspira a ser una invitació directa a la participació en el canvi educatiu i que es configura com un instrument o caixa d’eines per a suggerir iniciatives innovadores contextualitzades en escenaris educatius concrets.