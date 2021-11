Consuelo Císcar: “Em sent orgullosa d’haver contribuït a uns dels períodes més brillants de l’IVAM”

Consuelo Císcar, exdirectora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), ha defensat la seua gestió al capdavant del museu durant el torn d’última paraula en el judici per l’adquisició de les obres pòstumes de l’escultor Gerardo Rueda. Císcar, molt emocionada, ha demanat “reparació” pel “sofriment i la incomprensió” que diu que ha patit. “Les obres són autèntiques, legals i vàlides”, ha dit l’exdirectora del museu, que ha assegurat que el balanç de la seua gestió ha sigut “esplèndid”. “Em sent orgullosa d’haver contribuït a uns dels períodes més brillants de l’IVAM”, ha declarat Císcar, que també ha denunciat un “linxament mediàtic”.

El lletrat de l’exdirectora del museu ha reconegut que durant el judici han aflorat certes irregularitats. “Encara que falten alguns elements, com el contracte o l’informe de la reunió de la comissió d’adquisicions, qualsevol d’aquests elements en cap cas suposaria un delicte de prevaricació, seria en tot cas una irregularitat administrativa”, ha dit l’advocat Juan Molpeceres, que ha recalcat que “les persones més rellevants del personal del museu van dir que sabien que eren obres pòstumes”.

Paco de Antonio, el lletrat de Juan Carlos Lledó, ha distingit entre les normes deontològiques i el Codi penal, en referència a les normes internes que solen regir la gestió dels museus públics (“un codi deontològic que van inventar els francesos”, ha dit l’advocat de l’ex-director econòmic i financer). Santiago Milans del Bosch, defensor de l’hereu de Gerardo Rueda, ha sigut el més contundent en el seu informe de conclusions. Milans ha dit que la causa contra Císcar es deu a la “repressió pel canvi polític” que hi hagué el 2015, quan el PP va perdre el Govern autonòmic, “la primera víctima del qual” seria Consuelo Císcar.

El “fava necessari”

El lletrat ha acusat el ministeri fiscal de filtrar informació d’un “cas mediàtic” al voltant del “fill gros”, segons ha dit en referència al seu client, de qui ha recordat que va ser jugador de futbol. “Era el fava necessari”, ha afegit. Milans del Bosch s’ha permés fins i tot imitar la veu de la fiscal anticorrupció i de la lletrada de l’acusació popular, que exerceix l’entitat Acció Cívica Contra la Corrupció.

També ha arremés contra el representant de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana, que exerceix l’acusació particular, de qui ha recordat que va formar part de l’Agència Valenciana Antifrau, el director de la qual va declarar com a testimoni. El lletrat de José Luis Rueda també ha carregat contra la Udef de la Policia Nacional i ha advertit que, si el tribunal dicta una sentència condemnatòria, “es carreguen tot el sistema museístic internacional”.

L’hereu de l’artista ha insistit en una mena de conspiració executada quan va entrar a governar el Pacte del Botànic. “Hi hagué un canvi polític i, com que calia anar per aquesta dona [en referència a Císcar], em fiquen a mi”, ha dit en el seu torn d’última paraula. “Jo no he necessitat l’IVAM en la vida, perquè mon pare ha fet 600 exposicions al món”, ha postil·lat.

“Han centrifugat la responsabilitat cap a tercers”

L’acusació popular ha recalcat que Consuelo Císcar “actuava sense criteri tècnic”, i anul·lava a més el departament artístic. “A cap dels conservadors que han atestat en aquest judici se’ls ha demanat cap assessorament per a l’adquisició de les obres de Gerardo Rueda”, ha recordat la lletrada de l’entitat Acció Cívica Contra la Corrupció, que ha recordat que Consuelo Císcar era un alt càrrec “polític” designada per l’executiu autonòmic del PP. “I si Císcar haguera decidit comprar obra de Rablaci [fill de l’exdirectora de l’IVAM] per 1.000 milions d’euros?”, s’ha preguntat la lletrada.

El lletrat de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana ha remarcat que les defenses han intentat durant tot el judici confondre les adquisicions d’obres per part d’un fons d’inversió amb les d’un museu públic. “Han centrifugat la responsabilitat cap a tercers, intentant responsabilitzar tot el museu”, ha assegurat. L’advocat de l’acusació particular ha retret a la direcció del museu encapçalada per Consuelo Císcar “sufragar amb fons públics” l’exposició de la col·lecció privada de José Luis Rueda.

En les seues conclusions, el representant de la Generalitat Valenciana ha recordat que mai s’ha posat en dubte l’aspecte jurídic de l’autorització de Gerardo Rueda al seu fill adoptiu per a reproduir obra pòstuma. “Discutim si aquestes obres valien el que s’hi va pagar o no ho valien”, ha conclòs.