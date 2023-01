De la contaminació lumínica a l’eficiència: València estalvia sis milions d’euros a l’any amb la substitució d’un 81% de lluminàries

El 2009, amb la difunta alcaldessa Rita Barberá (PP) al capdavant de l’Ajuntament, un estudi titulat Contaminación lumínica en España del Departament d’Astrofísica i Ciències de l’Atmosfera de la Universitat Complutense de Madrid va concloure que Espanya era el primer país de la Unió Europea amb més consum mitjà per fanal. I València, la ciutat que més balafiava a Espanya.

La situació ha canviat radicalment des que el 2015 es va produir el canvi de Govern municipal amb arribada de Compromís, PSPV i València en Comú (Podem) capitanejats per l’alcalde Joan Ribó.

Des de llavors, València ha canviat 87.000 punts de llum de l’enllumenat públic de la ciutat, el 81% del total. La transformació ha permés la instal·lació de lluminàries eficients energèticament, que han reduït la contaminació lumínica i la il·luminació intrusiva, han abaixat la despesa econòmica i han disminuït l’afecció mediambiental.

En total, el consistori ha invertit en set anys 23.585.260 euros. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha afirmat que “l’enllumenat públic és un factor fonamental en la lluita contra el canvi climàtic i aquest canvi ha derivat en una reducció dràstica del consum d’energia i un estalvi econòmic de gairebé sis milions d’euros anuals”.

Segons la regidora, “València tenia el 2014 una infraestructura d’enllumenat obsoleta i molt poc eficient que ens situava en aquell moment com una de les ciutats europees amb més contaminació lumínica”. Per a Notario, “el govern de Joan Ribó va posar en marxa des del primer moment un full de ruta en el sentit de la sostenibilitat i l’eficiència energètica que ens situa com una de les capitals europees que assumirem el repte de convertir-nos en una de les cent ciutats climàticament neutres el 2030, a més d’haver sigut reconeguda com a capital verda europea per al 2024 i, evidentment, tot el que hem fet des d’enllumenat públic està directament relacionat amb aquesta acció pública, perquè l’enllumenat públic és un factor fonamental en la lluita contra el canvi climàtic”.

Lluïsa Notario ha destacat que “si no haguérem fet totes aquestes intervencions, amb aquesta crisi energètica que vivim en aquests moments i amb aquest augment desmesurat del preu de l’energia, probablement l’Ajuntament de València no podria suportar la despesa d’energia amb els preus actuals”. La regidora ha explicat que “supose que tindrem una pujada del preu del quilovat/hora, però València ha fet els deures, ja fa set anys que fem els deures, i l’afectació no serà tan gran com en altres ciutats, que tindran un autèntic problema”.

El pla d’eficiència energètica de l’Ajuntament de València ha permés la inversió en 7 anys de 23.585.260 euros, dels quals 20.225.057 euros corresponen a canvis de lluminàries i 3.360.203 a projectes d’eficiència energètica, com la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques, entre altres. Amb aquests canvis, el consum d’energia ha passat de 60.861.999 kWh l’any 2014 a 32.236.000 kWh previstos per al tancament de l’any 2022 (encara pendent de la facturació del mes de desembre). Aquestes dades suposen un estalvi d’energia del 47% i un estalvi econòmic del 64,65%. El pla d’eficiència energètica s’ha desenvolupat en tots els districtes i pobles de la ciutat.

Per al 2023 hi ha previstes diverses accions, entre les quals intervencions a l’Olivereta, la Fontsanta, Soternes, Malilla, Quatre Carreres, Campanar, la Saïdia i els Camins al Grau, que es preveu que estiguen acabades abans de finalitzar l’estiu. A més, els pressupostos participatius DecidimVLC també preveuen inversions de més d’un milió i mig d’euros el 2023.