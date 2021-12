Continuen els judicis contra el moviment feminista: 21 multes de la ‘llei mordassa’ per mobilitzacions a València

Desenes de dones de l’Assemblea Feminista de València s’han tornat a concentrar dilluns a la Ciutat de la Justícia de València per motiu d’un nou judici contra activistes que van ser multades amb la ‘llei mordassa’ durant les mobilitzacions del 8 de març de 2018 i de 2019. L’Assemblea Feminista de València s’enfronta a una vintena de multes per activitats durant la vaga d’aquelles jornades, a més d’una altra sanció per la mobilització del 25N del 2019, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

“Tornem a denunciar la repressió contra els moviments socials”, ha afirmat la portaveu de l’Assemblea Feminista de València, Mireia Biosca. “Volem denunciar que amb la ‘llei mordassa’ els moviments socials estem en perill permanent”, afig. Queden pendents altres cinc judicis a 'piqueteres' multades durant les vagues feministes.

La nova tanda de judicis, per haver-se esgotat la via administrativa, s’ha représ dilluns, després de la vista del 17 de novembre passat. En les pròximes setmanes se celebraran nous judicis, segons ha anunciat l’Assemblea Feminista de València.

Les activistes s’han concentrat a l’entrada de la Ciutat de la Justícia “en solidaritat” amb les encausades. “Creiem important visibilitzar que aquesta ‘llei mordassa’ és totalment injusta i que es va fer per atemorir i parar els moviments socials”, ha dit Mireia Biosca, que considera que “no és una llei de defensa de la ciutadania”. “Defensar la seguretat de la gent és que tingueren sostre i faena”, afirma la portaveu.

“Aquesta llei el que està aconseguint és que cada vegada més activistes socials, que únicament defensem els drets humans, ens asseguem en el banc dels acusats”, denuncia Biosca. L’Assemblea Feminista de València té previst concentrar-se a la Ciutat de la Justícia amb motiu de cada nou judici. “Tornarem cada vegada que calga per solidaritat amb les nostres companyes i sobretot per estar totes juntes contra aquesta llei totalment injusta”, assenyala la portaveu.

L’advocada de les activistes, Maria Josep Martínez, ha insistit que en els expedients policials corresponents als dos judicis no hi ha prova de càrrec suficient que sustente les sancions, “sobretot perquè els dos informes són idèntics, però estan subscrits per diferents policies. És evident que eixe informe no l’han pogut redactar els qui l'han signat perquè ningú s'expressaria exactament igual”. La defensa ha posat èmfasi en aquest fet, així com en la manca d’elements probatoris que evidencien una alteració de la seguretat ciutadana, a més d’assenyalar la preinscripció de la sanció: “Han transcorregut més de dos anys des que va finalitzar el termini que tenia l'administració per a resoldre el recurs d'alçada i el moment que s'ha dictat aquest” ha explicat Martínez.

Nova condemna a les piqueteres

Dels tres judicis celebrats l'any passat, tan sols el primer va tenir una resolució favorable a les activistes, amb una sentència que reconeixia la “parcialitat” de l'atestat policial.

La sentència del quart judici, celebrat el passat 17 de novembre, també ha condemnat les feministes a pagar la multa. Segons la lletrada, “la sentència és injusta, vulnera el dret a la presumpció d’innocència i fa una aplicació de la infracció excessivament automàtica”.

En total, les sancions proposades ascendeixen fins als 11.000 euros, de les quals ja han hagut de pagar-ne 7.000.