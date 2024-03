La Coordinadora Feminista adverteix que Catalá va seguint els passos de Vox en el retrocés dels drets de les dones

La Coordinadora Feminista de València ha manifestat que l’alcaldessa de València, María José Catalá, està desviant les seues polítiques a les de Vox, partit amb què governa des de la seua entrada en el consistori.

Des de l’agrupació han afegit que aquest posicionament retalla “els drets de les dones” després d’eliminar i modificar algunes accions a favor de minimitzar la bretxa de gènere, com canviar el Fòrum d’Emprenedoria Femenina per un d’Emprenedoria, activitat impulsada per la Fundació d’Ocupació València Activa, dependent de l’Ajuntament de València i que dirigeix el regidor d’Ocupació i Formació, Juanma Badenas (Vox).

Càndida Barroso, portaveu de la Coordinadora, ha titlat de “mofa” aquest canvi de nom i ha destacat que el fòrum tenia com a objectiu que les dones tingueren l’oportunitat d’emprendre: “Ací cap tothom, però uns, més, i unes, menys”. Amb això, ha explicat que les estadístiques mostren que continuar promovent aquesta mena d’activitats és essencial per a disminuir les desigualtats de gènere existents.

Barroso també ha subratllat la preocupació per part de l’agrupació feminista respecte de l’actitud de Catalá davant aquests actes: “Veiem massa còmoda l’alcaldessa amb aquest grup misogin, patriarcal i antidemocràtic. Ella ens regala somriures i bones paraules, però els fets contradiuen les seues paraules”. Així mateix, ha explicat que les administracions tenen el deure i la responsabilitat de suprimir “tota mena de discriminacions que pateixen les dones”.

Acte antiavortista

La líder de la Coordinadora també ha incidit en la I Jornada en Defensa de la Vida de la Ciutat de València, organitzada per la Regidoria de Sanitat, dirigida per José Gonsálbez (Vox), i en què van participar altres representants del grup polític, com Carlos Flores, diputat nacional condemnat el 2002 per violència de gènere. Durant l’acte, a què van assistir 53 alumnes de 4t de l’ESO i un de Batxillerat, es van llançar missatges contra el dret a l’avortament.

Barroso ha assegurat que l’esdeveniment tenia com a finalitat adoctrinar la joventut “contra la llibertat de les dones a decidir sobre el seu cos”: “Són actes culturals, polítics i de justícia que vulneren”, ha expressat.

Pel que fa a les declaracions de Catalá, en què assegurava que es tractava d’un “acte puntual en un dia puntual” i que a la ciutat totes les posicions de l’espectre polític són respectades, la portaveu de l’agrupació feminista ha manifestat la importància de saber governar per a tota la ciutadania: “No era un acte tan innocent. Hi havia un lobby, gestionat amb diners públics, que negava la violència estructural contra la dona”.

Mesures contra la limitació de drets per les institucions

La Coordinadora ha informat que es duran a terme “accions de protesta” durant el mes d’abril i maig amb la finalitat de “protegir les dones i mitigar les bretxes de desigualtat”.

Altres organitzacions també s’han sumat a la causa i treballen conjuntament. Barroso ha assegurat que tant el consistori com la Generalitat estan perpetrant agressions contra la llibertat i la igualtat de gènere.

Amb això, la portaveu ha denunciat que, des de desembre, continuen esperant mantindre una reunió amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón i la consellera d’Igualtat, Susana Camarero.