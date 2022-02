El cost de la Copa de l’Amèrica que el Govern valencià ha de decidir aquest mes: 80 milions més infraestructures

“No està descartat, però la realitat és que la possibilitat que se celebre la Copa de l’Amèrica a València és molt complexa. D’entrada no hi estem en contra, però estan avaluant-se els costos reals i una vegada estiguen clares totes les xifres es prendrà una decisió comptant amb el Govern d’Espanya i l’Ajuntament; d’entrada no hi estem en contra, no hi ha cap prejudici, s’analitzarà i es farà el millor pensant en la ciutat i en l’interés general”.

Així s’ha pronunciat en declaracions a elDiario.es el secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes de Presidència de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig, respecte a la situació actual de la possible candidatura de València per a acollir la 37 edició de la Copa de l’Amèrica.

Calabuig ha afirmat que, després dels contactes directes que hi ha hagut amb el CEO del Team New Zealand, Grant Dalton, equip ha de triar la seu i la prioritat de la qual és València, i els posteriors amb el Reial Club Nàutic, els seus únics interlocutors vàlids a la ciutat, ja tenen clar que l’Administració autonòmica hauria d’aportar un aval de 80 milions d’euros. D’aquests, 30 milions corresponen al cànon i els 50 restants a despeses d’organització de la competició.

A més, en aquests moments està fent-se un estudi econòmic minuciós amb el cost addicional que suposarien les infraestructures que caldria habilitar i que també serien a càrrec de l’Administració, com ara les bases dels equips o un centre internacional de premsa, siga en edificis nous o ja existents, però que en qualsevol cas caldria remodelar per a un nou ús.

“És cert que l’entrada de patrocinadors privats abaratiria tots aquests costos, però ningú ens garanteix quants patrocinadors ni amb quines quantitats hi entrarien, per la qual cosa per a prendre una decisió l’Administració s’ha de posar en el pitjor dels casos, és a dir, en el cost màxim que hauria d’assumir d’entrada”, ha explicat el secretari de Presidència, que ha agraït la faena i la bona sintonia amb el Club Nàutic de València.

Calabuig ha afegit que, una vegada tinguen clars tots els costos econòmics, parlaran tant amb el Govern d’Espanya, com l’Ajuntament i amb la Diputació per veure la seua predisposició, i amb tota la informació prendran una decisió: “Abans que acabe aquest mes de febrer donarem una resposta”.

El 17 de setembre passat s’havia d’anunciar la seu entre Jiddah (l’Aràbia Saudita) i Cork (Irlanda), opcions que no acaben d’agradar a Dalton, per la qual cosa, dins de les seues potestats com a defensor del títol, va decidir ajornar la decisió.

Un mes més tard, el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, es va mostrar favorable a la celebració i va afirmar que la Copa de l’Amèrica era “una bona oportunitat per a la ciutat” i va afegir que sabia que “el projecte comptava amb carta d’adhesió de la CEOE (la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials) i de sectors com el taxi, l’hostaleria o els allotjaments”.

No obstant això, el periòdic neozelandés RNZ va fer públics els balanços de l’última edició de la Copa de l’Amèrica celebrada al seu país, a Auckland. Segons informa en una notícia del 20 de juliol passat “Nova Zelanda va tindre una pèrdua de 156 milions de dòlars neozelandesos (al canvi 94 milions d’euros) per acollir l’esdeveniment de la Copa Amèrica al març”, si bé és cert que en un context de pandèmia.

Hostalers i taxistes donen suport a la celebració de l’esdeveniment

Hostalers, taxistes i empreses nàutiques s’han unit per llançar una ‘carta oberta’ de suport a la candidatura de València com a seu de la Copa de l’Amèrica. En total, són nou les associacions empresarials que signen la missiva amb què volen mostrar el seu “interés” perquè la Copa de l’Amèrica se celebre a la ciutat.

Es tracta de la Federació d’Oci, Turisme Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (Fotur), la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur), l’Associació empresarial hotelera i turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), la Confederació de Taxistes Autònoms de la Comunitat, València Premium, Menjar i Viure, AEMV i Unió d’Empreses Nàutiques.

Per a aquestes associacions la possibilitat que la competició se celebre a València és una “oportunitat històrica”, motiu pel qual volen mostrar el seu “compromís” i el seu “desig de col·laborar en tot el que calga per a fer-la realitat”.

Les associacions signants valoren “molt positivament els passos que estan fent-se des de l’Administració per dissenyar una proposta seriosa i consistent que permeta finalment convertir-nos en seu de la Copa de l’Amèrica i aprofitar la notorietat i la generació de riquesa en tots els àmbits que aquest esdeveniment portarà, no sols a la ciutat, sinó a tota la Comunitat Valenciana”, conclou la carta.