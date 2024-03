Crisi en el bipartit PP-Vox de València: els ultres planten Catalá en el ple i paralitzen ajudes per l’incendi de Campanar

“María José Catalá va fer la distribució d’àrees i delegacions en el consistori i va decidir que hi hauria unes delegacions que serien d’ocupació i d’emprenedoria. Es dona la circumstància que el que dirigeix l’Àrea d’Ocupació i Emprenedoria soc jo, i els regidors que dirigim les àrees d’Ocupació i Emprenedoria som regidors de Vox. La resta, jo crec que són brindis al sol, si no, doncs, que la senyora alcaldessa faça una nova distribució d’àrees”.

El segon tinent d’alcalde i portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, es va pronunciar en aquests termes abans del ple municipal preguntat sobre les declaracions fetes per Catalá i pel portaveu de l’equip de Govern, Juan Carlos Caballero, que van assegurar que els programes de foment d’ocupació dirigits a les dones que no execute Vox es portarien avant des de la Regidoria d’Igualtat que dirigeix Rocío Gil (PP). Unes declaracions que van ser l’avantsala del que passaria després en la sessió plenària, que no va ser ni més ni menys que la primera crisi del bipartit de dretes i d’extrema dreta.

L’equip de Govern del PP i de Vox va portar al ple, entre altres assumptes, una modificació pressupostària per import de 36,9 milions d’euros que, entre altres coses, incloïa 1 milió d’euros en ajudes per a les víctimes de l’incendi de Campanar, 9,8 milions en aportacions per a l’EMT o 1,8 milions d’euros per a serveis socials i ajudes al lloguer. A més, i aquest és el focus del conflicte, s’assignava una partida de 180.000 euros a la Regidoria d’Igualtat per a polítiques d’ocupació.

Els quatre regidors de la formació d’extrema dreta, que ja s’havien absentat del ple en el punt en què es debatia la retirada dels programes d’ocupació dirigits a les dones dels estatuts de la fundació municipal València Activa, van fer el mateix i es van retirar de l’hemicicle plantant Catalá abans que es debatera el punt extraordinari relatiu a la modificació de crèdits, per la qual cosa no es va poder aprovar. Un fet molt greu que mai s’havia donat en els últims huit anys de Govern de l’esquerra, en què sí que va haver-hi discrepàncies i algun vot per separat, però mai amb aquesta implicació econòmica.

Després del fet, Badenas va advertir: “No tinc cap dubte que María José Catalá té tant d’interés com nosaltres a continuar amb el canvi polític a València i, per tant, complirà el pacte amb nosaltres i respectarà les nostres competències i polítiques de llibertat i igualtat. Les competències d’ocupació, formació i emprenedories corresponen a Vox en tots els seus àmbits”.

Badenas va traslladar a Compromís i al PSPV que “les seues cortines de fum tampoc frenaran el canvi polític que va començar a València fa quasi un any i va afegir que ”l’esquerra pot quedar-se tranquil·la, que Vox sap defensar-se i, sobretot, defensar els valencians del perill que suposen el PSPV i Compromís“.

La portaveu de la coalició valencianista, Papi Robles, va lamentar que “València té un govern ridícul i una alcaldessa feble” i va afegir que Catalá “està sola davant el ple de l’Ajuntament de València”, ja que “Vox, els seus socis de govern, l’han abandonada i no són capaços de posar-se d’acord amb la faena ordinària”, al mateix temps que es va preguntar “com ho faran en la gestió de la ciutat”.

La portaveu del PSPV, Sandra Gómez, va advertir que en el ple municipal s’ha vist com Vox “ha deixat tirada Catalá” i “s’ha burlat d’ella amb una rebequeria infantil de la ultradreta en aquesta ciutat”. Davant aquesta situació, la portaveu socialista li va reiterar que “amolle llast, que acorde amb partits com el Partit Socialista, que sí que són partits d’estat” i va afegir: “Segurament podríem trobar punts d’acord i li done la mà perquè deixen de llastrar la imatge i el projecte d’aquesta ciutat per una ínfima minoria que és en realitat el que presenta Vox a València, que només genera problemes i soroll”.

Gómez va defensar que València “ha d’estar per damunt de l’estratègia electoral o de l’estratègia partidista” i per això va insistir que Catalá “té la mà del Partit Socialista per a deixar d’estar segrestada i ostatge d’aquest grup d’inadaptats polítics que no entenen les regles de la democràcia”.