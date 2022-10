La 37a Mostra Titelles a la Vall d’Albaida recupera la seua representació internacional

La Capital Cultural Valenciana 2022, Aielo de Malferit, ha acollit la presentació oficial de la programació de la 37a Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida. Un acte que va reunir a representants dels pobles participants i de les entitats col·laboradores, així com de l’equip que fa possible la Mostra, amb la directora artística Marisol Limiñana al seu capdavant, que no va poder assistir personalment per qüestió de salut, però que va estar molt ben representada pel seu amic actor i director Vicent Domingo, que assumirà el càrrec durant els dies de la Mostra com a adjunt a la direcció artística.

L’acte l’obria Fede Vidal, conseller de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, agraint l’acollida de l’alcalde d’Aielo de Malferit, Juanra Espí, i felicitant “al poble d’Aielo i a totes les persones que han fet possible aquest any ple de propostes culturals que han posat a la Vall d’Albaida una vegada més com a referent en el món de la dinamització cultural”.

L’ajuntament d’Aielo de Malferit ha sigut un col·laborador i participant molt present a la Mostra Internacional de Titelles des dels seus inicis. El seu alcalde Juanra Espí va compartir “la necessitat de continuar apostant per la cultura i l’orgull que ha suposat representar al meu poble en aquest any tan assenyalat”.

A continuació, Vicent Domingo, com a adjunt a la direcció artística de Marisol Limiñana, va fer un repàs a la programació d’aquest any, on 19 companyies recorreran 20 pobles de la Vall d’Albaida del 13 al 16 d’octubre.

“Gaudirem d’espectacles tradicionals, de circ, on nous llenguatges s’han incorporat al món del titella i de l’objecte, així com d’espectacles personalíssims i, creacions singulars com la de Guillem Albà que estrena el seu nou espectacle «Mà solitud» a la Comunitat Valenciana”, destacava la direcció artística.

A més, l’espectacle ‘Prometeu’, una experiència pedagògica, però plenament teatral amb Olympus Kids, espectacles que han girat per tot arreu, com ‘Globe Story’ de la companyia de La Rioja El perro azul que ha participat en altres edicions i que enguany ha passat pel festival d’Avinyó i per l’Illa de Reunió. Espectacles premiats com per exemple ‘La Reina del Arga’ de la companyia navarra Quiero Teatro; ‘Almavera’ dels veterans granadins Títeres Etcétera (un espectacle creat durant el confinament i amb música en directe) o ‘Nube, Nube’ de Periferia Teatro. La 37a MIT també comptarà amb la companyia degana La Tartana, que ha fet possible inaugurar el ‘Centro del Títere’ a Alcorcón (Madrid), després de molt de treball i esforç.

En resum, es podrà gaudir de sis companyies valencianes (Begoña Tena, La Fàbrica de Paraules, La Fam, La República del Lápiz, La Gata Japonesa i Bambalina Teatre Practicable); dotze companyies vingudes d’altres comunitats autònomes, Periferia Teatro de Múrcia; Planeta Trampoli, Guillem Albà, Olympus Kids i‘Pengim-Penjam de Catalunya; La tartana i Töthem Company de Madrid; Títeres Etcétera i Búho Teatro d’Andalusia; Viridiana d’Aragó; El Perro Azul de La Rioja i Quiero Teatro de Navarra, així com la companyia italiana La Baracca Testoni Ragazzi amb l’espectacle ‘Una storia sottosopra/Una historia boca abajo’ premiada com a “ex aequo mejor espectáculo primera infancia” aquest 2022 en el festival referent FETEN de Gijón.

Tota la programació i espectacles es poden consultar a la pàgina web oficial d’aquesta edició: https://mostratitelles.com/mit37/

Aquest acte de presentació també va comptar amb la presència del nou secretari Autonòmic de Cultura i Esport, Joaquim Enric López Camps. “Amb tan sols uns mesos com a secretari autonòmic he visitat Aielo de Malferit en tres ocasions, cosa que demostra el gran compromís per la cultura del consistori d’Aielo de Malferit i la participació i implicació de la seua ciutadania”, valorava el secretari.

Per la seua part, Xavier Rius, diputat provincial de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, posava com a exemple a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida “per la quantitat i qualitat de propostes culturals que duu endavant”.

Després de la projecció del vídeo promocional d’aquesta edició -creat novament pel dissenyador Álvaro Sanchis-, el president de la Mancomunitat, Vicent Gomar, va parlar de “la gran satisfacció de veure les reaccions del públic a cada actuació de la Mostra, tant xiquets i xiquetes com persones adultes, ja que el món dels titelles és tan ampli que igual ens pot fer riure com plorar i emocionar-nos”.

Tots els representants van desitjar una Mostra Internacional de Titelles molt exitosa i amb molt de públic, i van destacar la gran necessitat de portar cultura de qualitat per tal de fer d’aquest món un lloc amb més harmonia i pau.

Els pobles participants d’aquesta 37a edició són Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Beniatjar, Benigànim, Bocairent, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Montaverner, Montitxelvo, l’Olleria, Ontinyent, Otos, El Palomar, la Pobla del Duc, Quatretonda, el Ràfol de Salem i Salem.