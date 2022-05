D’esquelet de ciment a contenidor cultural: així és el nou CaixaForum de València

La programació conjuga “passat, present i futur” amb tres exposicions: Faraó. Rei d’Egipte, Horitzó i límit. Visions del paisatge, i l’experiència immersiva ‘La Nube’, que es nodreix de la intel·ligència artificial. La idea és tindre una programació renovada cada tres mesos per a dinamitzar la ciutat, segons ha indicat la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Durán, acompanyada pel director corporatiu de Cultura i Ciència, Ignasi Miró; el director corporatiu d’Educació i Màrqueting, Xavier Bertolín, i el director de CaixaForum València, Álvaro Borrás. La inauguració del contenidor cultural anirà acompanyada d’una jornada de portes obertes que durarà fins al 30 de juny per obrir l’esquelet de l’Àgora al públic i exposar la revisió que l’arquitecte Enric Ruiz-Geli ha fet de l’estructura de Santiago Calatrava, partint d’una conferència que exhibisca els seus intestins.

Amb una inversió superior a 19 milions d’euros i un pressupost anual de 5 milions per a manteniment i programació, el centre cultural comptarà per a les seues exposicions amb fons artístics del British Museum, el Museu Nacional del Prado, el Reina Sofia o el Museu d’Art i Història de Ginebra. Els responsables posen l’accent principalment que la seua ambició no és engrossir una estadística de visites, sinó fidelitzar un públic que ja sent atracció per l’art i el públic especialitzat. Així doncs, asseguren, no faran accions comercials per atraure turistes, malgrat la seua ubicació en un dels punts més visitats de la ciutat, en què aspiren a mig milió de persones a partir del segon any d’obertura.

La sala gran d’exposicions estarà consagrada a l’antic Egipte gràcies a l’aliança amb el Museu Britànic. La mostra Faraó. Rei d’Egipte, composta per 140 peces, “explorarà el simbolisme i l’ideari de la monarquia egípcia revelant les històries que clouen com a representació d’aquesta antiga civilització”. Trencant la dinàmica que el CaixaForum projecta, amb canvis cada tres mesos, aquesta mostra es mantindrà fins al gener del 2023.

La sala dos acollirà Horitzó i límit. Visions del paisatge, que pren com a base la col·lecció d’art contemporani de la Fundació La Caixa “per aprofundir en la manera com la creació del paisatge ha determinat la nostra percepció de la natura al llarg dels últims segles”. Aquesta mostra compta amb obres de Gustave Courbet, Joan Miró, Ramon Casas, Tacita Dean, Sophie Ristelhueber, Bleda & Rosa, Cristina Lucas, Victoria Civera, Perejaume i Hermen Anglada Camarasa.

La tercera sala serà el lloc per a un dels projectes educatius més ambiciosos de la fundació: l’experiència immersiva #LaNube{IA}. L’activitat proposa un recorregut per a experimentar i debatre sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en els processos d’aprenentatge. Els visitants interactuaran amb sis projectes d’investigació capdavanters sobre aplicacions d’educació basades en intel·ligència artificial liderats per les universitats de Memphis, Carnegie Mellon, Melbourne, l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC, la Universitat Pompeu Fabra i Starlab-Neuroelectrics.

La fundació pretén esprémer la seua ubicació i durant l’estiu planteja una sèrie d’actuacions culturals a l’exterior de l’Àgora. L’agenda d’espectacles, que arrancarà el dia 22 i es prolongarà cada dissabte, consta d’interpretacions musicals, poesia i cinema. El projecte, que “respecta, potencia i conviu amb l’Àgora mantenint el seu concepte original com a espai de reflexió”, tindrà dues sales d’exposicions, un auditori amb capacitat per a unes 300 persones, llibreria, restaurant i un espai familiar i educatiu, amb un total de 8.200 metres quadrats útils sobre els 9.900 construïts.