La defensa de l'expresident de la Diputació de València retrau a la Udef que confiscara correus de fa quasi dues dècades

En la primera sessió del judici del 'cas Alqueria', les defenses de la quinzena d'acusats han ventilat les qüestions prèvies en les quals han intentat torpedinar la causa que afecta l'expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez. La seua advocada, Ángela Coquillat, ha demanat que el seu client declare al final del judici i ha retret als investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional que intervingueren els correus electrònics del compte personal de correu electrònic de Jorge Rodríguez des del 2003.

La causa, per la qual una quinzena de persones se senten en el banc dels acusats, jutja la contractació de càrrecs vinculats al PSPV-PSOE i a Compromís com a personal d'alta direcció. Les acusacions populars, que exerceixen el PP i l'entitat Acció Cívica contra la Corrupció, han retirat l'acusació contra Pau Pérez Lledó, un dels elegits per al lloc d'alta direcció, que no va arribar a incorporar-se. La Fiscalia Anticorrupció ja havia retirat l'acusació contra Pérez, que ha pogut alçar-se del banc dels acusats i abandonar la sala.

L'advocada considera que la investigació va suposar una vulneració dels drets a la llibertat, la intimitat i la intimitat de les telecomunicacions. També ha incidit en què no hi havia una ordre judicial i en què Rodríguez, actual alcalde d'Ontinyent, va passar detingut “31 hores i mitja” entre el 27 i 28 de juny de 2018. “No consta que Jorge Rodríguez posara cap impediment ni perquè entraren ni per a confiscar els instruments telemàtics”, ha dit. Tampoc “que tingueren antecedents policials ni penals”, ha agregat.

La defensa de Rodríguez ha anunciat accions penals per la detenció de l'expresident de la Diputació de València, que va suposar la seua dimissió del càrrec i la seua eixida del PSPV-PSPV. La lletrada ha sol·licitat la nul·litat de la confiscació dels dispositius i de la descàrrega dels correus electrònics per part dels investigadors de la Udef. “El compte de correu del meu client no era un compte corporatiu”, ha abundat.

La Udef va obtindre així “10.000 correus” encara que va analitzar aquells compresos entre 2015 i 2018. “La mesura era desproporcionada perquè la necessitat era molt concreta”, argumenta. També ha atacat la selecció dels correus, que va permetre als investigadors apuntalar l'acusació contra Rodríguez i la resta de càrrecs del PSPV-PSOE i de Compromís.

“Desconeixem com s'ha fet”, assegura la defensa de l'expresident de la Diputació de València, qui també ha suggerit que es podrien haver descartat correus que beneficiaren a Jorge Rodríguez sense que la seua defensa s'haja assabentat. La lletrada ha destacat que en la remesa confiscada hi havia correus “amb persones que res tenen a veure amb aquest procediment”.

L'inici de la vista s'ha vist interromput per problemes tècnics de la transmissió de la imatge del judici. La lletrada de Jorge Rodríguez, Ángela Coquillat, també presidenta del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats, ha suggerit que si es tractava de problemes tècnics vinculats a la retransmissió de la vista per a la sala de premsa, es podia obviar el treball —avalat constitucionalment— dels informadors.

La defensa de Ricard Gallego, per part seua, ha recordat que l'acusat va ser nomenat cap de gabinet del llavors president de la Diputació de València en 2016, un any després que s'efectuaren les contractacions dels càrrecs d'alta direcció. El lletrat de Gallego també ha qüestionat a l'acusació popular que exerceix el PP, de la qual ha demanat la seua expulsió del procediment.