Defensar com a “impecable” l’ampliació del port de València “acosta el ministre Puente al negacionisme per omissió”

La Comissió Ciutat-Port ha respost a les declaracions del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, el socialista Óscar Puente, que va assegurar fa uns dies que l’ampliació del port de València és mediambientalment “impecable”. Segons el parer del col·lectiu ciutadà, el titular de Transports del Govern d’Espanya “està a un pas de convertir-se en un ‘negacionista per omissió’ pel fet d’obviar la realitat científica: l’acció negativa de totes les ampliacions del port de València (unes de consumades, altres de projectades) sobre les platges i la seua amenaça sobre el fràgil ecosistema de l’Albufera”.

“A mi a ambientalista no em guanya ningú”, amb aquesta frase, que “quedarà per a l’hemeroteca”, consideren que el ministre Puente “ha travessat una línia perillosa per a un Govern progressista que s’autoproclama ‘actor decidit en la lluita contra l’emergència climàtica’ i que defensa aquest recorregut ‘de la mà de la ciència’”.

Així doncs, recorden que el president Pedro Sánchez, en un discurs pronunciat davant les Nacions Unides el 21 de setembre de 2023, va afirmar: “Combatre l’emergència climàtica requereix valentia i determinació. Hem d’impulsar una revolució tecnològica i econòmica sense parangó, possible únicament des d’un suport social massiu, decidit i global. Aquest suport requereix intel·ligència per a desbordar el principal aliat de la inacció climàtica que no és un altre sinó el negacionisme. És possible, si convertim aquest repte formidable en una oportunitat per a crear més ocupacions i millors. Per a fer més sostenibles tots els sectors de les nostres economies. Per a continuar avançant, en definitiva, de la mà de la ciència”.

Doncs bé, tal com recorden, la mateixa setmana es va conéixer l’informe científic de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, que, entre altres qüestions, conclou que, després de la construcció el 2012 del dic de recer de l’ampliació nord, les platges del Parc Natural de l’Albufera han perdut més del 50% de la seua esplanada d’arena, el ministre de Transports “se salta aquesta evidència científica i pontifica ex cathedra que l’ampliació del port de València és ambientalment ‘impecable’”.

Des de la plataforma ciutadana, sostenen, “no juguem en aquesta lliga de ‘a veure qui la té més grossa. No pretenem ser més ambientalistes que ningú; només exigim respecte al nostre territori, les nostres platges i la nostra Albufera, així com al dret a la salut, i a respirar un aire net. I no se’n oblide el senyor ministre que aquest és un dret humà, reconegut per les Nacions Unides, a què no pensem renunciar”.

I afigen: “Suposem que el ministre juga en una altra lliga i que aquesta mena de frases són pròpies de la confabulació entre iguals, diàleg ‘d’ambientalista a ambientalista’, és a dir, amb els ‘ambientalistes’ pròcers del PP i del lobby empresarial navilier (presidenta de l’Autoritat Portuària de València inclosa); tots els que van celebrar el desembre del 2023, copa de cava mitjançant, el projecte més perniciós per a aquesta ciutat, això és l’ampliació nord del port de València (projecte que manca d’avaluació ambiental)”.

La Comissió Ciutat Port conclou recordant que la història, i l’hemeroteca, “il·lustren i il·luminen els uns i embruteixen els altres: els que ara lluitem contra el projecte d’ampliació nord del Port i exigim la demolició del dic nord i la reversió de la ZAL; sabem a qui ens oposem, són els mateixos que van pretendre convertir el llit del Túria en autopista, que van defensar la urbanització de la Devesa del Saler i tants altres atropellaments. De nou s’enfrontaran amb la ciutadania conscient, com va passar llavors”.