Denegat el visat a Espanya a una alumna haitiana per haver canviat d’estudis en plena pandèmia

Una dona haitiana que cursava un diploma d’especialització en infermeria nefrològica a la Universitat de València (UV) s’ha quedat sense visat. L’estudiant va demanar la continuïtat dels seus estudis, en principi per a un any, a causa de les circumstàncies del seu país i a la crisi de la Covid-19 que van impedir que poguera tornar a Haití per obtindre un nou visat. La intenció de la dona era cursar un màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat en la UV, a temps complet i per al qual tenia garantida una beca Lluís Vives per al curs 2020-2021.

No obstant això, la Delegació del Govern va denegar la sol·licitud de pròrroga d’estada per estudis de la dona, que va interposar un contenciós contra la decisió. La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat el recurs de l’estudiant i li ha imposat 800 euros en costes.

La sentència argumenta que els estudis que pretenia cursar per segon any a València “no són continuïtat d’acord amb els cursats conforme l’autorització anterior”. El TSJ-CV es remet a una fallada similar de la mateixa secció de la Sala Contenciosa Administrativa que va concloure que “la realització de nous estudis pot donar lloc a una nova autorització, però no a la pròrroga”.

Així doncs, estableix el tribunal, s’han de complir dos requisits per obtindre una pròrroga: una “necessària continuïtat” entre els continguts dels estudis o que “la investigació desenvolupada per l’estranger progressa adequadament”. Aquest últim requisit “podrà acreditar-se igualment a través de la realització d’estudis o investigacions en el territori d’un altre estat membre de la Unió Europea, en el marc de programes temporals promoguts per la Unió mateixa”, assenyala la sentència.

L’estudiant hauria de tornar al seu país per sol·licitar una segona autorització per a cursar el màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat en la UV, a pesar que ja tenia una beca. Per al tribunal “crida poderosament l’atenció” que la mateixa demandant argumenta per a demanar la pròrroga “que els seus estudis anteriors tan sols duraven un any”, cosa que acredita la conformitat a dret de la resolució de denegació de prolongació del visat per part de la Delegació del Govern.