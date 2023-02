La denúncia fallera de la invasió d’Ucraïna: Putin concentra la crítica dels artistes en l’Exposició del Ninot

L’Exposició del Ninot obri les portes dissabte a les 10.00 en el Museu de les Ciències de València, en el que suposa el tret d’eixida de les pròximes Falles i un avanç dels quasi 800 monuments (392 de grans i altres tants d’infantils) que lluiran als carrers de la ciutat entre el 15 i el 19 de març.

Es tracta del “pòrtic de la festa”, tal com va manifestar divendres l’alcalde, Joan Ribó, durant la inauguració d’aquesta mostra que reuneix els ninots que cada comissió fallera proposa per indultar de les flames. Tan sols un de gran i un altre d’infantil es deslliuraran del foc per votació popular dels assistents a l’exposició.

Precisament, i davant la proximitat de les eleccions municipals, l’alcalde ha sigut un dels polítics més representats, en moltes de les escenes amb els regidors de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, un dels favorits per la sàtira per la implantació de carrils bici, i amb els regidors Pere Fuset i Carlos Galiana. També apareixen en una escena Ribó i la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, com a Adam i Eva.

No obstant això, el blanc preferit de les crítiques dels artistes fallers ha sigut el president de Rússia, Vladímir Putin, per la invasió d’Ucraïna. Putin apareix representat almenys en cinc escenes: en una al costat del president de Corea del Nord, Kim Jong-un, es disposen a dinamitar la democràcia i la llibertat, mentre que en una altra es disposa a sacrificar el colom de la pau amb un davantal amb la llegenda “fill de Putin” davant d’una tomba en què estan els drets humans.

També el president del Govern, Pedro Sánchez, té protagonisme vestit de flamenc en el tablao de la Moncloa, mentre que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, fent la dansa del finançament com a últim recurs per a aconseguir la seua reforma. També el màxim accionista del València CF, Peter Lim, ha sigut representant disposant-se a fer desaparéixer la rata penada, és a dir, amb el club.

Inauguració

En l’acte d’inauguració de la mostra l’alcalde va fer una crida a les administracions autonòmiques i nacionals, “perquè entenguen molt bé la importància que té per a València, per a la seua gent i per a la seua economia, la faena incansable dels artistes fallers”; i va recordar que l’Ajuntament, des de l’any 2020 fins a l’exercici actual, ha destinat 14 milions d’euros a les comissions per a les seues falles, “sense comptar les ajudes als sectors que envolten la festa com la pirotècnica, la indumentària, o la il·luminació”

L’alcalde, Joan Ribó, hi va assistir acompanyat del president de Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, i altres membres de l’equip de govern, així com de les falleres majors de València 2023, Laura Mengó i Paula Nieto, i les seues corts d’honor.

Durant el recorregut per aquesta mostra “de l’art efímer del món faller que convida la ciutadania a la reflexió sobre la situació i el treball creatiu dels artistes fallers”, l’alcalde va assegurar que “és indubtable l’esforç i la dedicació de tantes persones que, generació rere generació, entre fang i borumballes, treballant i treballant, han fet possible l’evolució d’aquest treball artesà”.

“Els artistes fallers han demostrat la seua capacitat per a incorporar les innovacions tècniques necessàries que van permetre garantir la continuïtat dels seus components creatius i artístics. Però parlem també d’una professió que ha patit els efectes de la pandèmia, les crisis energètiques i bèl·liques que han portat aquests professionals a afrontar el futur amb incertesa”, va continuar l’alcalde abans de raonar: “Per això, l’Ajuntament de València s’ha bolcat amb ajudes econòmiques al sector”. “En concret des del 2020, i només amb les ajudes a les comissions falleres, hem aportat uns 14 milions d’euros per a la creació de les falles, pilar fonamental de la festa. I a tot això hem d’afegir les ajudes directes als nostres artistes i als oficis relacionats amb la cultura festiva”, va reiterar.

“I hem de continuar treballant per obrir noves perspectives, per continuar construint el futur de la festa, tal com han fet generacions de fallers i de falleres any rere any, i per això és essencial que les comissions de falla i les administracions valorem el treball creatiu dels artistes fallers, atenent la singularitat del seu ofici”, va dir.

Joan Ribó, va fer una crida a les administracions autonòmiques i nacionals, “perquè entenguen molt bé la importància que té per a València, per a la seua gent i per a la seua economia, el treball incansable dels artistes fallers”. “Només així podrem garantir que amb l’arribada del mes de març, des de cada taller, continue brollant aquest foc ardent d’art i de vida que tots els anys converteix València en aquesta foguera alegre que és expressió de la festa ciutadana”, va finalitzar.

Horari de l’exposició

Acabats els parlaments i el recorregut per la mostra, es va celebrar un espectacle pirotècnic amb efectes de llum i color. L’Exposició del Ninot 2023 obrirà les portes de manera oficial dissabte i romandrà oberta fins al 14 de març en el cas dels ninots infantils, i un dia després en cas dels grans. Llavors es procedirà, com és habitual, a la lectura del veredicte popular i a la proclamació dels ninots indultats del 2023.

L’horari de la mostra serà el mateix que l’any passat, és a dir, de dilluns a dijous de 10.00 a 20.00 i de divendres a diumenge de 10.00 a 21.00.

Els preus seran de tres euros per al públic general i d’1,50 euros l’entrada reduïda (xiquets de 4 a 12 anys, persones amb diversitat funcional, majors de 65 anys i socis de la Ciutat de les Arts i les Ciències, si l’entrada dels quals inclou Museu).