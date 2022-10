La derivada del PSPV en el cas Azud

Una peça del cas Azud, encara sota secret, busca el rastre del presumpte finançament il·legal del PSPV-PSOE a poc més de mig any de les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. Aquesta setmana, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, encarregada de les perquisicions, ha registrat les seus de quatre empreses: Construcciones Luján, Acciona, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) i Acuamed. Una vintena de persones, entre nous investigats i testimonis, declaren davant els agents de l’UCO en la Comandància de Patraix en el marc de les derivades d’una presumpta trama que afecta tant el PP com el PSPV, en l’oposició fins al 2015.

En el sumari ha aflorat el paper clau de dos personatges de pes en els socialistes valencians: l’exsecretari de finances Josep Maria Cataluña, suspés de militància, i l’advocat José Luis Vera. Els investigadors van estirar el fil de les anotacions de les reunions que mantenia l’empresari Jaime Febrer, presumpte corruptor, amb pesos pesants dels socialistes valencians i van detectar el pretés paper del director de relacions institucionals de l’empresa Acuamed llavors, el socialista Joan Navarro, també imputat en la causa, en un conveni per a aconseguir recursos hídrics de la dessaladora de Mutxamel-el Campello per al municipi on la presumpta trama portava entre mans un programa d’actuació integrada (PAI), que incloïa la construcció d’habitatges i d’un camp de golf en terrenys classificats de no urbanitzables.

En l’escorcoll de l’habitatge de l’extresorer del PSPV, els agents de l’UCO van trobar documentació que revelaria, segons els investigadors, presumptes comissions del 6% vinculades a una UTE formada per Acciona i Construcciones Luján en el marc del transvasament Xúquer-Vinalopó el 2006. Totes dues empreses van ser adjudicatàries, per 39,7 milions d’euros, en un concurs de l’empresa estatal Aigües del Xúquer, dependent del Ministeri de Medi Ambient al capdavant del qual estava en aquella època Cristina Narbona, durant el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Guàrdia Civil sospita que el concurs estava falsejat. En la documentació intervinguda a l’exresponsable de finances del PSPV-PSOE figuren quantitats vinculades a la “condició d’adjudicació” i altres a “factura a recuperar en projecte (teòricament)”. Segons la tesi dels investigadors de l’institut armat, les dues firmes havien d’abonar 2,5 milions d’euros en concepte de presumptes comissions (una mica més del 6% de l’import d’adjudicació).

L’UCO ha escorcollat les seus de les dues empreses (en el cas d’Acciona tant a Madrid com a València) a la recerca de documentació sobre l’adjudicació. Acciona ja apareixia en el sumari del cas Azud pel presumpte pagament d’una comissió de 2,2 milions d’euros al cunyat de Rita Barberá, José María Corbín i a l’advocat Diego Elum vinculada a la gestió del sanejament.

La firma Construccions Luján també va estar implicada en el cas Taula mentre que el propietari de Facsa, l’empresari Enrique Gimeno està processat en el cas Fabra II. A més, el sumari també documenta un pagament de 72.629 euros de l’agència de publicitat Crespo Gomar, implicada en una investigació sobre el presumpte finançament il·legal del PSPV que es va arxivar per prescripció, a una de les firmes pantalla del cas Azud.

Els investigadors de l’UCO, a més de prendre declaració a una vintena de persones, entre nous investigats i testimonis, analitzen la documentació trobada en els escorcolls de les empreses. La titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València va acordar dilluns passat prorrogar trenta dies més el secret de cinc peces separades del cas Azud, una de les quals afecta el presumpte finançament il·legal del PSPV-PSOE.

El presumpte corruptor del cas Azud mantenia dos fronts oberts: projectes urbanístics controlats per l’Ajuntament de València durant el mandat de Rita Barberá, amb el seu cunyat com a mediador, i consistoris governats pel PSPV-PSOE com Burjassot o Benicàssim, amb l’advocat Jose Luis Vera com a interlocutor. De fet, els investigadors van trobar una llista d’objectius prioritaris per a preteses pilotes urbanístiques en què figuraven 24 ajuntaments del PP i 13 del PSPV-PSOE. La jutgessa va alçar el secret del gros del sumari el mes d’abril passat i manté com a investigades unes 60 persones.