El desnonament d’unes quantes famílies en la Creu Coberta de València es torna a tibar per no haver acordat una solució amb l’Administració

Semblava que tot estava canalitzat i que no hi hauria problemes per a buscar alternatives residencials per a les nou famílies afectades pel desallotjament de dos edificis en estat de ruïna al carrer de Manuel Arnau del barri de la Creu Coberta de València.

Tots havien d’abandonar els habitatges el 2 d’agost passat, però finalment va quedar paralitzat durant deu dies gràcies a la pressió feta des de primera hora del matí pel sindicat del barri Construint Malilla juntament amb els afectats i a la mediació amb l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana per a buscar una alternativa, i després de l’avaluació efectuada pels bombers i un treballador social.

El dijous 12 d’agost es compleix el termini 10 dies atorgat sense que tots els nuclis familiars hagen pogut arribar a un acord amb l’Administració perquè abandonen els seus domicilis. Està previst que les autoritats acudisquen al matí per comprovar que tots els immobles estan buits, però segons han informat fonts del sindicat, fins dimecres 11 d’agost hi havia dos nuclis familiars “sense alternativa” i “uns quants veïns de l’11 que volen quedar-s’hi”, per la qual cosa podria donar-se una situació tibant si oposen resistència al desallotjament.

Fonts de la Conselleria d’Habitatge han informat a elDiario.es que, tal com es van comprometre, han oferit a dues famílies nombroses amb menors a càrrec seu sengles habitatges públics en règim de lloguer social (entre 5 i 150 euros) a les comarques de la Safor i Utiel-Requena respectivament, oferta que totes dues famílies han acceptat: “Les que podíem oferir en l’àrea metropolitana de València eren massa menudes i no complien les condicions mínimes d’habitabilitat”, han explicat.

Quant a les set unitats familiars restants, se’ls han oferit ajudes per al pagament de lloguers i la possibilitat d’allotjar-se en albergs. Fonts municipals han comentat sobre aquest tema que “un dels afectats no està a Espanya i la resta són persones que viuen soles, per la qual cosa s’espera que accepten les solucions que se’ls han oferit”.

Fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà van assegurar que la resolució de l’estat de l’edifici és del 24 de juliol i es va comunicar als residents dies més tard: “En tot aquest temps s’ha anat requerint la propietat perquè arreglara unes quantes deficiències i, davant la falta de resposta, se l’ha instada a la demolició tenint en compte de l’estat de ruïna imminent que presenta; de fet, s’ha demanat als residents que no guaiten pels balcons per risc de despreniment. Si el propietari no executa l’enderrocament, ho farà l’Ajuntament i se li repercutirà el cost de manera subsidiària”.

La plataforma sindical ha indicat que “el 9% del projecte del Parc Central pertany a l’empresa propietària de gran part d’aquests edificis” que es volen desallotjar, per la qual cosa considera que hi ha “un interés econòmic”.