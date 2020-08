Dimissions, “pressions” i molta pressa per a aprovar el contracte de fems de 466 milions de Torrevella

L’alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, governa amb una folgada majoria absoluta des de les eleccions de l’any passat. Però el també vicepresident de la Diputació d’Alacant pel Partit Popular està tenint molts problemes per a traure avant els comptes del seu primer exercici i el seu projecte estrela, el contracte del fem per als pròxims 15 anys, per al qual hi ha previst el pagament de 466 milions. Aquests entropessons, als quals se suma la crisi de la COVID-19, han provocat que en els últims mesos haja posat la directa i li hagen vingut les presses, cosa que també ha forçat que l’oposició li haja donat un parell de revessos en els tribunals. Enmig, la dimissió del president de la mesa de contractació, denúncies de pressions per part del tribunal que ha de decidir i tota mena de suspicàcies sobre la transparència del procés.

Per poder adjudicar el contracte del fem, Torrevella ha d’aprovar el pressupost del 2020 –a quatre mesos que s’acabe–, que ja va ser frenat pels tribunals per defectes de forma arran de les denúncies del PSPV-PSOE. Aquest dilluns, el consistori ha reunit la Comissió Informativa, el pas previ per a convocar el ple extraordinari de pressupostos, i ha tornat a saltar la polèmica. Explica el portaveu dels socialistes a l’ajuntament, Andrés Navarro, que la documentació se’ls va lliurar “a última hora de divendres” quan els treballadors del consistori ja se n’havien anat, per la qual cosa no van tindre accés a estudiar els comptes fins dilluns mateix a les 9 hores. Els socialistes han recorregut contra aquesta comissió, fet que podria tornar a posar en un compromís l’equip de govern.

La intenció, si no es tornen a bloquejar els comptes per no haver donat prou audiència a l’oposició, es podran aprovar la setmana que ve i llavors arribarà l’hora de la veritat per al contracte del fem, que continua en la fase d’avaluació de les propostes tècniques. A la licitació s’han presentat cinc empreses i ja corren tota mena d’insinuacions, més encara quan a Torrevella encara recorden l’adjudicació del contracte del fem del 2004, per la qual va ser condemnat a presó l’exalcalde i exdiputat autonòmic Pedro Hernández Mateo.

De moment, el fitxatge estrela de l’alcalde Dolón a 140.000 euros l’any, el que va ser director general d’Urbanisme i que havia de signar l’adjudicació, Víctor Costa, va abandonar el municipi via telemàtica per tornar a la seua plaça a Oriola fa uns quants mesos. Encara no se sap per què. A més, la mesa de contractació, en què només hi ha dos funcionaris de carrera, ha denunciat davant la fiscalia “pressions” durant el procés de licitació. Dos records més d’aquells anys en què l’oficina delegada d’Anticorrupció es posava les botes a denúncies en l’extrem sud de la Comunitat Valenciana.

A la Torrevella de Dolón també han desembarcat històrics dels anys de majories del PP d’Eduardo Zaplana, com la interventora actual Cristina Serrano, que va ser la mà dreta en Territori de Rafael Blasco, a la presó per corrupció, o de Juan Cotino en Medi Ambient. Serrano també va passar per l’Ajuntament de Gandia, quan el va dirigir el polèmic Arturo Torró. A Serrano la “van caçar” pagant-se la nit de Cap d’Any del 2010 amb fons de la conselleria. L’expolítica del PP serà una peça fonamental en la legislatura i en la vigilància dels comptes i la legalitat de tot el que passe en el municipi.

“El PP ha perdut els papers. Tenint una majoria absoluta, no entenem per què actuen amb tanta pressa i no ens donen la informació. Hem aconseguit tombar els comptes una vegada, perquè contenien tota mena d’errors administratius”, explica el portaveu socialista. Navarro recorda que l’alcalde s’ha enfrontat a la cúpula funcionarial de l’ajuntament i que, fins i tot, la secretària general del ple ha denunciat que Dolón està posant en dubte la seua faena. El gabinet de comunicació no ha atés les telefonades d’aquest diari.

El contracte de fems generarà un negoci per a l’adjudicatària de 25 milions d’euros anuals. La batalla dins i fora de l’ajuntament està servida. De polèmica, no en faltarà.