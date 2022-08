La Diputació d’Alacant destina 60 vegades menys pressupost a prevenció d’incendis que la de València

La Diputació d’Alacant ha destinat 60 vegades menys pressupost el 2022 a la prevenció d’incendis que la Diputació de València. Així ho ha denunciat Compromís, que ha assenyalat en xifres concretes que, mentre la corporació provincial alacantina ha destinat un total de 398.663,64 euros als diferents plans, la partida valenciana ascendeix a 23,4 milions d’euros.

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha carregat així contra la corporació presidida pel líder del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, assenyalant que, després de viure aquest estiu l’incendi més gran de la dècada a la província a la Vall d’Ebo amb més de 12.000 hectàrees calcinades, “novament la gestió dels populars deixa els pobles d’Alacant a la cua i, cosa que sembla més greu, més indefensos davant una problemàtica creixent en tot l’Estat espanyol: els incendis forestals que tant de mal fan”.

Adverteix la coalició valencianista que aquests incendis “es repeteixen a la província, any rere any, i a mesura que el canvi climàtic avança continuaran produint-se amb més agressivitat”. Per tot això, el grup de Compromís ha presentat una proposta al ple de setembre perquè la Diputació d’Alacant iguale la valenciana en inversions municipals per a previndre incendis, una àrea precisament dirigida per la coalició en la Diputació de València.

23,4 milions contra 400.000 euros

Compromís explica que la Diputació de València destina fins a un total de 31,4 milions d’euros en el global de diverses partides a aquest efecte. Entre aquests hi ha un pla de subvencions per als municipis de 8 milions d’euros per a invertir en plans de prevenció, unes ajudes que es convoquen per concurrència competitiva. El pla, en marxa des de l’1 de gener, és compatible amb la resta de les subvencions i es permet avançar fins al 85% recursos abans de l’execució.

El pla anàleg de prevenció per municipis de la Diputació d’Alacant, en el pressupost del 2022, destina una partida de tan sols 398.663,64 euros “i no s’ha resolt fins aquest mes d’agost, sense marge d’execució per als municipis, cosa que ha deixat fora molts municipis, entre aquests un dels afectats pel foc, Pego”, destaca la coalició valencianista.

Aquesta partida de 8 milions d’euros Compromís la suma a una altra global de 23,4 milions destinats a la prevenció del foc forestal. Assenyala per això que la Diputació de València “ha potenciat un cos de brigades forestals que treballen tot l’any per a la prevenció d’incendis i que aquest any 2022 ha rebut una injecció de 23,4 milions d’euros amb l’objectiu de modernitzar-se i millorar la seua efectivitat”. Aquestes brigades estan conformades per 383 membres al marge del cos de bombers provincial.

En contrast, la coalició assenyala que la Diputació d’Alacant ha desestimat la creació d’aquest cos de prevenció i només compta amb el personal propi del consorci de bombers. Amb tot, Compromís trau una mitjana en què en aquesta matèria la Diputació de València fa una inversió per habitant de 12,4 euros, mentre que a Alacant es queda en 0,22 euros.

A aquesta inversió que fa la Diputació de València cal afegir els més de 62 milions anuals per al cos de bombers, “novament molt per damunt dels 33 milions d’euros que aporta el govern de Mazón”. Però Compromís puntualitza que aquestes dues partides pertanyen essencialment al camp de l’extinció i no a la prevenció.

Davant aquestes dades, Gerard Fullana acusa Mazón de representar una política “basada en la demagògia que copia els postulats dels negacionistes del canvi climàtic en les causes dels incendis, mentre està a la cua valenciana en inversió de prevenció”.