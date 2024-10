La Diputació de València crea dues direccions amb sous de més de 100.000 euros, malgrat les objeccions del secretari

La Diputació de València va aprovar dimarts una modificació de la relació de llocs de treball (RPT) que reorganitzarà la seua plantilla a partir de l’1 de novembre amb criteris objectius que busquen més eficàcia i la transparència de cadascun dels processos. L’acord va tirar avant amb el vot a favor del PP i Ens Uneix, a més de Vox, l’abstenció de Compromís i el vot en contra dels socialistes, molt crítics amb el procés.

En paraules del diputat d’Administració General, Ricardo Gabaldón, “hem eliminat direccions que mancaven de treballadors i hem reforçat departaments i serveis prioritaris en l’atenció que la institució presta als municipis, com a primer resum d’un procediment ampli i una tasca negociadora ingent”.

No obstant això, el portaveu socialista, Carlos Fernández Bielsa, diu que la decisió s’adopta contra la representació sindical, sense negociació i de manera que afavoreix uns pocs, creant una plantilla a la seua mesura, sense contestataris i amb personal d’altres administracions.

Bielsa va lamentar que el cost econòmic d’aquesta proposta ascendeix a 484.000 euros, és a dir, entre aquestes modificacions i les que es van aprovar al febrer (per valor de 3,6 milions) s’ha incrementat el cost del capítol de personal en més de 4,1 milions d’euros en poc més d’un any de govern de la dreta. Els socialistes estudien si la modificació de l’RPT pot incórrer en il·legalitat i, en conseqüència, resultar recurrible per ser contrària a la normativa.

La modificació suposa un increment de huit direccions, tenint en compte les 19 creades. Amb les 31 direccions creades el mes de febrer passat, s’han creat un total de 40 alts càrrecs. No obstant això, des del PP van recordar que l’anterior govern d’esquerres, en la seua primera legislatura, en va crear quasi 200: “Li refrescaré la memòria, senyor Bielsa. A hores d’ara de legislatura, aquest equip de Govern ha fet dues modificacions de l’RPT per les set que vostés van fer en el mateix període entre el 2015 i el 2017; hem creat huit noves direccions per les 80 que vostés van crear i les més de 200 que van acumular en una sola legislatura; i hem habilitat una dotzena de places per a personal d’altres administracions que venen a cobrir llocs qualificats de què no disposem, davant la contractació discrecional de treballadors d’altres institucions que van fer vostés quan governaven aquesta corporació”, va comentar Gabaldón.

Amb tot, la cosa més cridanera de la modificació de l’RPT aprovada ha sigut la creació de dues direccions que passaran a ser els millor retribuïts de la Diputació de València amb sous superiors a 100.000 euros. En concret s’ha creat una Direcció d’Assessoria Jurídica en Presidència i un director de Recursos Humans que ocuparà Javier Bolinches, segons ha confirmat la Diputació. Bolinches va arribar abans de l’estiu procedent de la Conselleria de Justícia, per la qual cosa és un habilitat que depén del ministeri, és a dir, no és un funcionari de la Diputació.

Fonts consultades per elDiario.es han comentat que amb aquesta maniobra el president de la Diputació, Vicente Mompó, persegueix frenar preteses resistències polítiques detectades en la tramitació de diferents iniciatives.

Sense anar més lluny, el secretari, que ara quedarà en un rang inferior als nous càrrecs creats, va posar diverses objeccions a la modificació de l’RPT en un informe en què, malgrat tot, va donar el vistiplau des del punt de vista legal. No obstant això, el document, a què ha tingut accés elDiario.es es mostra bastant dur amb algunes mancances detectades.

En primer lloc mostra la seua sorpresa davant els nomenaments: “Ens hauria agradat disposar de més temps per a abordar una anàlisi més exhaustiva d’aquesta proposta de modificació que, recordem, afecta un volum important de llocs de treball amb les seues més de 300 pàgines de fitxes. Trobem a faltar, en aquesta i en modificacions anteriors de l’RPT, una planificació prèvia que la sustente i així ho hem manifestat en els nostres informes passats. La proposta que ara es porta a consideració, es du a terme fora del context d’una planificació general de recursos humans que permeta acoblar-la racionalment amb el conjunt de l’organització i els seus llocs de treball”.

Per això, afig el secretari, “sorprén en particular la creació de dos llocs de treball de màxima responsabilitat, com són el de director/a d’Assessoria Jurídica, sota la dependència orgànica i funcional del president de la Diputació i el de director/a de Recursos Humans i Formació, sota la dependència orgànica i funcional del diputat/da president/a de l’Àrea d’Administració General” i afirma: “Aquesta Secretaria General, fins al moment de la sol·licitud d’aquest informe, no ha tingut coneixement d’aquestes propostes tan rellevants per a l’organització de la Diputació, ni, per tant, ha participat en cap moment en la seua elaboració. Igualment, desconeix si responen a alguna planificació prèvia que, per descomptat, no veiem en l’expedient, com tampoc hi veiem una anàlisi fonamentada sobre la repercussió que la creació d’aquests dos llocs de treball puga tindre sobre la resta de l’organització d’RH de la Diputació”.

Finalment, assegura que “no consta en l’expedient una anàlisi objectiva de cadascun dels llocs de treball que es modifiquen; les fitxes que s’acompanyen, que, per descomptat, milloren en molt expedients anteriors, aporten la descripció dels canvis i la motivació, però no poden substituir una anàlisi detallada dels llocs de treball afectats”.

Millora del teletreball

El responsable provincial de Personal, que ha tirat avant també en el ple sengles modificacions per a millorar el servei de teletreball i el sistema de carrera professional, ha anunciat que el mes vinent portarà davant la cambra un nou reglament que fixarà “un model estandarditzat que fuig de la discrecionalitat i estableix els criteris uniformes per a tots els departaments, amb els mateixos terminis i el mateix funcionament que han de seguir els caps de servei a l’hora de sol·licitar la creació o la supressió de llocs”.

“Serà el primer reglament en aquest sentit i busca l’eficiència i la transparència, cobrir vacants, reduir els índexs de provisionalitat i adequar la institució a la realitat actual i la dels municipis”, insisteix el diputat, que avança que al novembre també es durà a ple un protocol d’assetjament laboral fins ara inexistent.

Ricardo Gabaldón ha fet referència a l’informe del secretari de la institució en què es valora positivament “l’ús de fitxes que milloren els expedients anteriors i que aporten prou informació, dins d’un exercici d’autoorganització que s’ajusta a la legalitat vigent, respectant els principis d’igualtat, capacitat, publicitat en l’accés a la funció pública i seguretat jurídica”.

Ajudes a educació i innovació

El ple d’octubre de la Diputació ha aprovat igualment una subvenció nominativa de 48.000 euros per a l’habilitació de l’aula de 2 a 3 anys en el CEIP Félix Olmos de Favara, mitjançant una modificació pressupostària en els comptes d’enguany.

A més, el diputat d’Innovació, Juan Ramón Adsuara, ha presentat una proposta de subvenció directa a la Universitat de València per a la creació i el finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra Territoris Intel·ligents, per un import de 200.000 euros. La iniciativa ha tirat avant i permetrà el desenvolupament i la implantació de solucions tecnològiques sostenibles en els municipis de la província.