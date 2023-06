La directora general de Pressupostos, Eva Martínez, s’incorporarà a l’equip polític de l’alcalde de Cullera

La directora general de Pressupostos, Eva Martínez, una de les figures clau de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en el Govern valencià del Pacte del Botànic, s’incorporarà en les pròximes setmanes a l’equip polític de l’alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, una de les figures emergents en el PSPV-PSOE, on forma part del grup de regidors que van obtindre àmplies majories absolutes en les eleccions del 28 de maig. Concretament, a Cullera, el PSPV va aconseguir 14 de 21 regidors.

Eva Martínez Ruiz, que va ser diputada en les Corts Valencianes en l’última legislatura del PP, es va incorporar el 2015, amb la formació del Consell presidit per Ximo Puig, a la Conselleria d’Hisenda, dirigida per Vicent Soler, i posteriorment va continuar amb Arcadi España com a conseller, en un departament en què va ser sotssecretària i va passar després a la Direcció General de Pressupostos. Des d’aquest càrrec va negociar diversos comptes autonòmics amb els altres socis del Pacte del Botànic, Compromís i Unides Podem, i fins i tot amb Ciutadans, quan aquest partit va considerar la possibilitat de donar suport als pressupostos l’any de la pandèmia, encara que al final va optar per l’abstenció.

Amb experiència també en la gestió municipal, ja que va ser regidora a Alaquàs durant vuit anys, en què va exercir, entre altres, competències en urbanisme, contractació o medi ambient, la seua incorporació al gabinet de l’alcaldia a Cullera té per objecte la coordinació de polítiques i projectes de les diverses àrees i regidories. Eva Martínez, que actualment està de baixa en la conselleria i que ha rebutjat diverses propostes professionals, suposa un reforç important per a l’equip de Jordi Mayor, que es prepara així per a un període en què la Generalitat Valenciana estarà en mans del PP i Vox, però amb bastant probabilitat la Diputació de València estarà governada per l’esquerra.

Major serà diputat provincial, com ja ho va ser en l’últim mandat, en una corporació que molt probablement presidirà Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, que va aconseguir la majoria absoluta més àmplia a tot Espanya entre les ciutats que superen els 20.000 habitants. Bielsa és, a més, secretari general del PSPV-PSOE de la província de València. L’alcalde de Cullera és un dels noms destacats del futur equip al capdavant de la Diputació.