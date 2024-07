El dirigent de Compromís Joan Baldoví, espiat per la 'policia política' del PP: “Ens veurem als tribunals”

El portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, denunciarà l'espionatge policial que va patir quan va ser diputat al Congrés. El líder dels valencianistes va ser objecte de seguiment per un nodrit grup d'agents de la Policia Nacional durant el Govern de Mariano Rajoy, amb mig centenar de parlamentaris de Podem i altres partits d'esquerres.

El diputat ha afirmat que acudirà als tribunals, poc després de conèixer la informació. “Vaig ser espiat per la policia del PP sense aval judicial”, ha denunciat, per després traslladar “la satisfacció d'haver contribuït amb el meu vot a acabar amb aquest PP corrupte que espiava persones íntegres”.

“L'únic delicte era ser d'esquerres, ser persones íntegres que treballaven pel benestar de les persones. Ens veurem als tribunals”, ha assenyalat l'avui portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, que llavors era el seu representant al Congrés dels Diputats.

Segons la documentació remesa pel Cos policial a l'Audiència Nacional, documentat a través de fitxers amb les consultes que sobre els moviments dels diputats van fer funcionaris de la seguretat de l'Estat, l'espionatge es va realitzar entre el 2015 i el 2016. El jutge indaga qui i com va donar les ordres o si respon a una acció coordinada sobre les consultes. Algunes es fan des de comissaries locals i especialitats alienes a la investigació, però d'altres intenten esbrinar on s'han desplaçat i allotjat els diputats i estan fetes per agents d'unitats de les quals consta implicació en les maniobres contra Podem.

Fonts policials qualificades expliquen a elDiario.es que es tracta de discernir si un funcionari ha comès un delicte de revelació de secrets motivat únicament per la curiositat o si estava fent una investigació prohibida i prospectiva a un càrrec públic per ordre dels seus superiors. Totes les consultes fetes fora d'un procediment judicial i no relacionades amb una investigació estan prohibides. La documentació enviada pel departament d'Afers Interns del mateix cos de Policia ja forma part de la causa que el jutge Santiago Pedraz segueix sobre la guerra bruta contra partit polític, desplegada durant l'últim Executiu del Partit Popular.