“Dora contra Goliat”: una dona aconsegueix tombar la seua hipoteca per les clàusules abusives del banc

Dora Paula Palma, una dona colombiana de 68 anys, ha aconseguit revocar les clàusules abusives del préstec hipotecari del seu habitatge en el barri de Tres Creus de València gràcies a l’ajuda de la plataforma Stop Desahucios i al seu advocat d’ofici.

La secció huitena de l’Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs de Bankia contra la resolució d’un jutjat de primera instància que deixava en suspens el lliurament de l’habitatge fins al 2024. El tribunal considera que la clàusula de venciment de la hipoteca “és nul·la i abusiva”.

“L’entitat bancària va fer ús de la seua facultat de procedir al venciment anticipat del préstec, tot i que no s’havia donat un incompliment greu”, diu la resolució avançada pel diari Levante-EMV.

La dona arrossegava la llosa del possible desnonament des de fa sis anys. “El banc va tancar el compte i va liquidar el deute quan la prestatària devia nou quotes, per davall de les 12 quotes” que marca la llei, un impagament que, a més, està per davall del 3% de la quantia total del capital concedit. La clàusula de venciment anticipat de l’escriptura del préstec “no conté cap modulació de la gravetat de l’incompliment”, afirma la interlocutòria, que considera “desproporcionat” que es despatxe la inquilina amb l’impagament de tan sols tres quotes. La resolució estableix que s’ha produït un “abús evident”.

La dona conta que el primer advocat no li va donar alternatives i únicament li va dir que entregara les claus del pis, a nom del seu fill, que per problemes familiars va haver de tornar a Colòmbia.

Dora viu ara amb el seu net de quatre anys i amb un nebot i renegociarà el deute amb Bankia. La resolució imposa el pagament de les costes processals a l’entitat bancària, una decisió que Bankia ja ha recorregut.

“Quan va vindre Dora estava molt nerviosa, portava un expedient gegant, perquè les demandes d’execució hipotecària són tremendes, amb molta documentació”, conta el seu advocat d’ofici, Óscar Pardo, que va aconseguir en un primer moment parar el desnonament i ara ha aconseguit que s’anul·len les condicions abusives de la hipoteca i que es torne a posar l’habitatge a nom del fill de la seua clienta en el Registre de la Propietat.

“Ja no tinc aquest aclaparament de què faré, que serà de mi, quan arribe el moment podrem arribar a un acord amb el banc”, conta la dona, que agraeix l’eficàcia del seu lletrat i de les plataformes d’afectats per les hipoteques “per a poder aconseguir que les famílies que ho passen malament sense ocupacions, sense poder tindre tot el seu manteniment i despeses, no les tiren al carrer”, diu Daura.

“Jo sempre li deia: és Dora contra Goliat”, conta Óscar Pardo. La dona elogia el treball del seu advocat: “Per a mi va ser una sort, perquè és una persona molt agradable i guapa que ajuda molt les persones que estan en aquesta situació”. I també critica l’actuació dels bancs amb algunes hipoteques. Així doncs, Dora demana que “es posen les mans en el cor de les altres persones”, perquè “les quotes que posen de les hipoteques són abusives”.