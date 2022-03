Mercadona augura un 2022 “molt difícil”, amb un “escenari complex” i unes despeses extra de 500 milions d’euros

Mercadona va superar el segon any de pandèmia, el 2021, amb un augment de les seues vendes fins a 27.819 milions d’euros (+3,3%) i un increment de la quota de mercat del 0,8% fins a arribar a 27,1%. Era un escenari “predictible”, tal com assenyalava el president de l’empresa valenciana de supermercats, Juan Roig, amb una pujada dels costos de l’energia (35%), les matèries primeres (28%) i el transport (65%) que va provocar una reducció dels beneficis nets de l’empresa (680 milions d’euros).

Pel que fa al 2022, Juan Roig ha apuntat que serà un any “molt difícil”, amb un “escenari complex” marcat pel que l’empresari valencià ha definit com a “tempesta perfecta”, en referència a la situació inflacionista, la crisi postpandèmia i la guerra a Ucraïna, els efectes de la qual “encara no ens els podem imaginar”. Amb aquest panorama, l’empresa calcula que tindrà un increment de despeses superior a 500 milions d’euros (+8%).

Per tractar de minimitzar aquest impacte, l’aposta és millorar la “productivitat i l’eficiència de cadascun dels processos per ser cada vegada més competitius”. Com a exemple, Roig ha explicat que, amb la retirada del logotip de Mercadona de la màscara corporativa, s’ha generat un estalvi de 400.000 euros a l’any.

En xifres, Mercadona preveu facturar 28.700 milions d’euros enguany (900 milions més que el 2021) i la creació de 1.000 llocs de treball nous (els mateixos que el 2021). La inversió prevista és de 1.100 milions d’euros i esperen aconseguir un benefici net aproximat de 700 milions d’euros, una xifra aproximada a la del 2021.

Les inversions, destinades al pla estratègic de transformació de l’empresa, aniran dirigides a l’obertura de 68 supermercats nous (58 a Espanya i deu a Portugal), a la reforma de 43 botigues per a adequar-les al model de botiga eficient i a la implantació de la secció a punt per a menjar, “que ha tingut un gran acolliment, però encara no és rendible”, en 150 establiments més.

En Mercadona “no existeix la desigualtat”

Mercadona, amb una plantilla total de 96.000 treballadors entre Espanya i Portugal, té un 61% de dones, un percentatge que es redueix fins al 45% entre els llocs directius. “En Mercadona no hi ha desigualtat”, ha reivindicat Juan Roig, que ha afegit que, per a l’empresa que ell presideix, la paritat és que “els que valguen estiguen en el lloc que pertoca”.